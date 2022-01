La bebé de Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca da positivo al coronavirus. Los detalles sobre su salud Sharon Fonseca reveló que su hija Blu Jerusalema, fruto de su relación con Gianluca Vacchi, lucha contra el coronavirus. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sharon Fonseca reveló que su hija Blu Jerusalema, fruto de su relación con Gianluca Vacchi, dio positivo al coronavirus. La modelo colombiana compartió el siguiente mensaje en sus Stories en Instagram: "Como saben, la semana pasada salimos positivos así que estábamos perdidos por eso. Gian fue el primero y luego la niña. Yo fui la última". La mamá primeriza añadió que su mayor miedo era pensar que su hija estaba enferma y podría sentir dolor. "Gian se sintió mal los primeros días y gracias a Dios se recuperó rápido", añadió. "La bebé no se sintió bien por tres días y sigue con algunos síntomas, pero ya mucho mejor, ya estamos de salida de esto". Afortunadamente Sharon se sintió fuerte y saludable a pesar de dar positivo al virus. "Fui la única que no tuvo síntomas. Gracias a Dios, es como si hubiera dicho: 'tú no tendrás síntomas para que puedas cuidarlos'. Ha sido una semana de locos", reveló la modelo, quien ya dio negativo al virus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fonseca no ha revelado aún si la bebé ya dio negativo al virus, pero al parecer ya está mejor de salud tras pasar unos días desde su diagnóstico. El DJ y empresario italiano compartió en Instagram una foto el 1 de enero junto a su hija, su pareja y su mascota, dando gracias a inicios del 2022 por su familia. "Lo que siempre soñé fue un arte de balance, pureza y serenidad, una influencia de calma en mi mente", expresó Vacchi. "Mi familia hoy es lo que me da la energía para hacer cosas mejores y más creativas en el trabajo y en la vida, en general. Eso es lo que les deseo a todos....serenidad, pureza, y mucho amor, rodeados de sus seres queridos".



