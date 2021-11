Edén Muñoz recibe una buena noticia sobre la salud de su hijo tras días de angustia El bebé del cantautor mexicano Edén Muñoz, quien tuvo que ser hospitalizado de urgencia hace unos días, ya se encuentra fuera de peligro y será dado de alta este viernes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bebé de Edén Muñoz hospitalizado Bebé de Edén Muñoz hospitalizado | Credit: Edén Muñoz/Instagram El bebé del cantautor mexicano Edén Muñoz, quien tuvo que ser hospitalizado de urgencia hace unos días, ya se encuentra fuera de peligro y será dado de alta este viernes. Así lo confirmó en su cuenta de Instagram el líder de Calibre 50, quien aseguró además que el pequeño Matías superó la bronconeumonía que padeció con muy pocos días de nacido. "Justo acabo de salir de grabar en el estudio con Yuridia, las voces del disco y llegó la buena noticia que ya todos estábamos esperando, ya Matías mañana nos lo dan de alta, su tomografía limpia, sigue teniendo los pulmoncitos inflamados y alguna complicación muy leve, pero ya estamos del otro lado, y lo que ya les he dicho siempre, quiero aprovechar para agradecer a todos", dijo el intérprete. Con solo 28 días de nacido Matías fue hospitalizado el 26 de octubre y cumplió su primer mes de vida ingresado. Paloma Llanes, la madre del bebé, también confirmó que ya regresarían a casa fuera de peligro y dedicó unas hermosas palabras a su Matías. "Matías, hijo, hubiera dado lo que sea por ser yo y no tú. Tu papá y yo hemos pasado los días más lentos y la hora de visita más rápida de nuestras vidas. La tristeza me invadió desde el primer instante, se me corrieron las lágrimas y no cesaban aún y cuando los pronósticos ya eran favorables. Simplemente no te quería ahí dentro, ni aunque ya estuvieras bien", escribió la exmodelo en Instagram. "Nunca sentí más miedo en la vida como en estos días en los que tu salud era tan incierta y la opción de perderte no se descartaba en mis peores panoramas. Te confieso, no podía hacer otra cosa más que echarme la culpa en todo, eres totalmente dependiente de mí y no me di cuenta en qué punto llegamos aquí", señaló. "Fue tan duro salir del hospital sin ti el primer día y cada día, con la incertidumbre de todo. Ahí confirmé algo que siempre he tenido claro: hay cosas que no se pueden comprar con nada. No había nada que pudiéramos hacer por ti más que esperar. Y fue en ese momento cuando la fe se extendió por todas partes. Los médicos y las enfermeras te llamaron Mati, hicieron todo lo que estaba en sus manos, te trataron con tanto amor y cuidado todo el tiempo. Entendí que son unos ángeles en la tierra", añadió. Por último la mamá del pequeño dijo que este le había dado una gran lección de vida. "Había muchas cosas que necesitaba aprender. Gracias mi bebé, por aferrarte así a la vida, fuiste tan valiente y fuerte.Nunca esperes menos de mi. Hoy más que nunca le agredeszco a Dios el tenerte, Matías: mi regalo de Dios", sostuvo. Bebé de Edén Muñoz hospitalizado Bebé de Edén Muñoz hospitalizado | Credit: Edén Muñoz/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A lo largo de la estadía del pequeño en el hospital, sus padres han pedido a sus fans oraciones y pensamientos positivos para que su hijo se recupere. "Gracias a todos de todo corazón, gracias por tomarse el tiempo. Por las misas, los cirios, las oraciones personales, las mandas y todo lo que hacen por nosotros. De verdad suma y bastante", dijo Muñoz.

