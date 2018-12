Beatriz Solis, hija de Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana, ¿en competencia con sus hermanas?

Beatriz Solís, la hija de los cantantes mexicanos Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana, está celebrando doble: el cumpleaños número once de su hijo Leo y el éxito de su primer material discográfico titulado Mi nueva historia. Como mamá ya felicitó a lo grande a su primogénito, pero en lo profesional, sigue disfrutando poder hacer lo que le gusta: cantar.

El disco, producido por su papá, no fue nada planeado, reveló la también madre de Leah Elizabeth, sino una casualidad donde padre e hija tuvieron tiempo finalmente para disfrutarse.

“Mi mamá estaba grabando un disco de banda hace unos años y en él viene un tema que es dedicado a las mamás que se llama Señora, señora. Me invitó a colaborar en [la canción] y le mandé la canción a mi papá. Después de unos días [él] habló conmigo [elogió] mi timbre de voz y me dijo: ‘ahí tengo unas cancioncitas que me gustaría regalarte’. Eran dos canciones y de ahí se hizo un disco completo porque nos picamos”, dijo Beatriz a PEOPLE EN ESPAÑOL. “Poder trabajar con él y cantar sus temas, ha sido de verdad un honor para mí”.

Como hija de dos grandes de la música mexicana, Betty — como la llaman de cariño — está consciente de las expectativas y criticas que puede enfrentar, pero con dos maestros a su lado lo único que espera es salir avante.

“Por supuesto que hay expectativas. [Mis papás] son tan únicos en su género y yo también siento que tengo mi propio estilo. Cuando la gente empieza a darse cuenta de eso pues va respetando un poco más y dicen: ‘hay que darle chanza a esta muchacha’”, aseguró sobre la aceptación recibida. “La gente que no me conoce [pregunta]: ¿como quien cantas, como tu mamá o tu papá? [Como] Ninguno! Tengo un estilo muy raro, agradezco que la gente me está brindando [su apoyo]. Simplemente estoy haciendo lo que amo hacer, que es cantar”.

Pero en la escena musical existe la competencia, y en ella están sus medias hermanas Alison y Marla Solis, hijas de su padre.

“Hay espacio aquí para todos. Tenemos que traer la música al mundo porque si no, no sería lo mismo. Tienen el talento y la educación musical. Ellas desde que [tienen] 2 años, están en clases de piano, de [otros] instrumentos, saben leer música”, aseguró. “No podrían ser enfermeras, vienen de un monstruo de la música y yo las apoyo con todo mi corazón. Me siento una hermana pavorreal porque estoy súper orgullosa de ellas. Aparte de ser hijas de quien son, tienen un equipo y una familia que las apoya”.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Betty asegura que de su madre heredó lo bravía y el gusto por la comida, y de su padre, lo bromista y el don de la composición, por lo que adelanta que su próximo disco serán canciones de su autoría. Por lo pronto se concentra en la promoción de su segundo sencillo titulado Llévame que ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

“Estoy agradecida con la vida. No ha sido fácil, pero tampoco imposible. Simplemente hay que tener muchas agallas para salir adelante”, acotó.