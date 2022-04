En medio de la batalla legal contra Johnny Depp, se da a conocer romance de Amber Heard con Valentino Lanús ¿Cómo se involucraron sentimentalmente Amber Heard y Valentino Lanús? Aquí todos los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De 2015 a 2017, Johnny Depp estuvo casado con Amber Heard. Esta última acusó al actor de violencia doméstica; lo cual, ocasionó que el protagonista de la cinta Ed Wood reaccionara con una demanda en contra de su exesposa por 50 millones de dólares bajo los argumentos de que la actriz quiere sabotear su carrera y reputación. Por su parte, ella lo contra demandó por 100 millones. En medio de esta cruenta batalla legal que se ha caracterizado por fuertes señalamientos entre ambos, se da a conocer que la intérprete de Mera en la película Aquaman tuvo un romance con Valentino Lanús. Este idilio se dio en 2006, cuando la modelo y el actor mexicano se conocieron por un amigo en común. En aquella época, la primera tenía 20, mientras que él 31. La entonces jovencita iniciaba su carrera en Hollywood y Lanús ya tenía una sólida carrera como protagonista de telenovelas. Se rumora que la relación sentimental duró aproximadamente diez meses; si bien quisieron mantener un bajo perfil, fueron vistos en algunos lugares públicos de la Ciudad de México como la Plaza de Toros; también se dejaron ver juntos en Estados Unidos. Hasta el momento, se desconocen las razones de la ruptura, pero se rumora que el amor llegó a tal grado por parte del intérprete de Alejandro Castillo en la telenovela Nada personal que hubo una propuesta de matrimonio que la actriz no aceptó para seguir su camino en Hollywood. Luego de su relación sentimental, Heard y Lanús se separaron y continuaton con sus vidas, según han informado diversos medios de comunicación. Valentino Lanus, Amber Heard y Johnny Depp Valentino Lanus, Amber Heard y Johnny Depp | Credit: Edgar Negrete/Clasos/LatinContent via Getty Images; John Shearer/Getty Images; Daniele Venturelli/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El caso legal La actriz y Johnny Depp se conocieron en 2011, cuando ambos trabajaban en la cinta The Rum Diary. En 2016, ella solicitó el divorcio bajo el argumento de diferencias irreconciliables. Luego, el famoso recibe una orden de restricción por acusaciones de violencia doméstica por parte de Heard, quien posteriormente contó su supuesto abuso en el diario norteamericano The Washington Post. Debido a que los servidores informáticos de la edición digital de este medio se encuentran en Virginia, los abogados del actor pidieron que se desarrollara el litigio en esa ciudad; lo cual, fue aceptado por el juez a cargo. Valentino Lanus y Amber Heard Valentino Lanus y Amber Heard, 2007 | Credit: Mezcalent.com Depp realiza otra demanda en contra del diario británico The Sun por difamación. En el Tribunal Superior de Justicia de Londres, Heard declara que el actor abusa del alcohol y las drogas, y que ella fue víctima de 14 actos de violencia de su parte. Este proceso legal inició el 7 de julio de 2020 y concluyó en noviembre del mismo año, teniendo como ganador al mencionado periódico. Johnny Depp Johnny Depp | Credit: JIM LO SCALZO/POOL/AFP via Getty Images El juicio que interpuso Depp sobre Heard está contemplado para durar seis semanas. Además, de los involucrados, se ha solicitado que testifiquen, presencial o por video, diversas personas entre las que se incluyen los actores Paul Bettany y James Franco; también se ha pedido que rinda declaración a Elon Musk, quien estuvo involucrado sentimentalmente con Heard. Amber Heard Amber Heard | Credit: JIM LO SCALZO/POOL/AFP via Getty Images Johnny Depp sufrió recientemente un revés de su caso cuando la jueza Penney Azcarate, descubrió que Amber Heard podía argumentar que el mencionado artículo del The Washington Post trata sobre un asunto de interés público; lo cual, busca ser desestimado por la defensa del actor. Los conflictos legales continúan y las acusaciones entre ambos famosos siguen apareciendo. Será hasta que concluya el juicio que se conozca la decisión final.

