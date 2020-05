¡Bárbara Regil sufre aparatosa caída en pleno directo en redes! La actriz mexicana tuvo que ser atendida por las personas que había en su casa porque no podía moverse del fuerte golpe. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con esto del confinamiento muchas celebridades recurren a las redes para hacernos pasar un ratito más entretenido desde casa. Cada uno aporta lo que puede y en lo que es experto. Bárbara Regil, por ejemplo, como buena deportista que es quiso hacer un directo para motivarnos a hacer ejercicio. Cuando se disponía a darnos sus tips y ejercicios físicos para poner en forma nuestro cuerpo, la actriz mexicana sufrió una aparatosa caída mientras se encontraba en pleno directo de Instagram. El golpe fue tan fuerte que apenas se podía levantar. Las personas que estaban con ella en la casa tuvieron que acudir de inmediato para poder ayudarla a reincorporarse y su cara denotaba dolor y malestar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente todo quedó en un susto y Bárbara volvió a retomar la rutina de ejercicios que tenía preparada. La caída no llegó a causarle daños fuertes y todos pudimos seguir su tabla tan generosamente preparada por la super deportista. “Como cuando las clases son totalmente en vivo. Lo bueno que me reí”, dijo con sentido del humor. El video se hizo inmediatamente viral y no nos extrañaría que en breve alguien se animara a hacer un Tik Tok. ¡De hecho ya existe uno de ella! La actriz de 32 años nos está ayudando a mantener la línea a través de sus redes sociales con sesiones de ejercicio físico como estas que sirven de gran ayuda para no caer en el sedentarismo, ¡muchas gracias!

