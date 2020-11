Close

Bárbara Mori y Sergio Mayer firman la pipa de la paz y se dejan ver juntos en familia Los padres del joven Sergio Mayer Mori enterraron el hacha de guerra y compartieron un emotivo momento familiar lleno de sonrisas y complicidad. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Han sido muchos años de lejanía y batallas mediáticas, pero eso parece haber quedado atrás. Bárbara Mori y Sergio Mayer han dejado a un lado sus diferencias para poder disfrutar de un momento único en familia, el cumpleaños número 4 de Mila, su preciosa nieta. Ambos se dejaron ver de lo más felices y sonrientes en la fiesta que los padres de la pequeña, Sergio Mayer Mori y Natália Subtil prepararon con todo el amor para la princesa de la familia. Los padres de la chiquitina, también separados y con varias polémicas a sus espaldas, también dejaron el mal rollo en el pasado por el bien de su hija. "¡Los papás divorciados no deben de divorciarse de sus hijos! La convivencia es extremadamente necesaria para la felicidad y la salud mental de todos", escribió la modelo brasileña junto a esta entrañable imagen. Durante la celebración de ensueño en la que no faltó la torta ni Alicia en el País de las Maravillas, también hubo piñata, juegos y muchos invitados que hicieron de este día uno inolvidable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el bien de la pequeña y de todos, la expareja compartió este momento con cariño y disfrutando de la felicidad de su nieta, que ya está enorme, además de hermosa. Las redes se llenaron de imágenes entrañables de padres y abuelos con Mila que se lo pasó en grande. Muchísimas felicidades a esa preciosura y a toda la familia por celebrar en armonía uno de los días más importantes de sus vidas. ¡Por muchos más!

