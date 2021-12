El emotivo mensaje de Bárbara Mori a su hijastra: "Haces que mis ojitos se llenen de agua" La actriz conmovió a sus seguidores con un video y unas sentidas palabras dirigidas a Tatiana, hija de su pareja Fernando Rovzar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus redes son un bálsamo de paz y tranquilidad. Atrás quedaron los focos y las alfombras rojas constantes en la vida de Bárbara Mori, los cambió por una vida más real y conectada con las cosas cotidianas. Si bien sigue ejerciendo de actriz, es su papel de madre, abuela e incluso madrastra el que más le llena junto con otros quehaceres de la vida diaria. Su más reciente mensaje en Instagram muestra qué es lo que verdaderamente le hace feliz y enciende su corazón. En esta ocasión, Bárbara se emocionó hasta las lágrimas al ver a su hijastra Tatiana, hija de su pareja Fernando Rovzar, en un video muy especial. "Es increíble verte bailar, me paras los pelitos de la piel, haces que mis ojitos se llenen de agua por ver lo que haz crecido y lo disciplinada y entregada que eres. Para mí eres la mejor y no tiene nada que ver con el AMOR que siento por ti, aunque sí, TE AMO perdidamente, ¡tienes un don para el baile! You are the best baby!", le escribió feliz. La joven es una enamorada del baile moderno, una disciplina que a juzgar por las imágenes, domina y que la actriz quiso presumir con todo el orgullo. Bárbara Mori Bárbara Mori | Credit: Carlos Tischler/NurPhoto via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tatiana es hija del reconocido director, con quien Bárbara comparte vida y amor desde hace años. La pareja es muy privada y suele hacer poca publicidad de su relación, pero cuando lo hace saltan las chispas. La conexión traspasa las imágenes. La que fuera la Rubí más deseada y seguida en decenas de países, disfruta hoy de una familia, la suya con su hijo y su nieta, Sergio y Mila, y la de su amado. Juntos han formado el equipo perfecto y ese es es mayor premio que la vida le haya podido dar a Bárbara.

