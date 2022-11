Bárbara Mori se reúne con su galán de telenovelas casi 20 años después en un proyecto único La actriz uruguaya volverá a protagonizar con uno de los actores más queridos por el público y con el que realizó una película y algunas de sus novelas más exitosas. ¿Quién es? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hay parejas televisivas que no se olvidan nunca por su química. Casi dos décadas después de haberla visto junto a uno de los galanes y actores más aplaudidos de la pantalla chica, Bárbara Mori ha sorprendido a sus seguidores confirmando que vuelven a protagonizar de nuevo. En esta ocasión no rodarán una telenovela, sino una cinta que unirá una vez más sus talentos en una historia donde la gastronomía peruana es uno de los puntos fuertes, entre otros muchos. Y con este dato ya se está dando una pista de con quien compartirá set. Bárbara Mori Bárbara Mori | Credit: Mezcalent Se trata del primer actor Christian Meier, con quien la intérprete ha tenido la oportunidad de protagonizar las series Me muero por ti y Amores, querer con alevosía. Su nueva aventura frente a la pantalla grande se llama Mistura y cuenta la historia de Norma, una mujer abandonada por su marido que ha de enfrentar los desaires de la sociedad elitista de Lima. En su intento por salir adelante, se embarca en un proyecto que le cambiará la vida y le hará descubrir cosas a las que antes jamás prestó atención. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su personaje abrirá un restaurante que le llevará a saborear las delicias de la cultura culinaria peruana. Y hasta aquí se puede leer. Meier será, por lo que se sabe hasta ahora, el marido que la deja, ejerciendo esta vez un papel con Mori bastante alejado de la telenovela tradicional. Un drama que les une de nuevo en el cine ya que en 2005 tuvieron la oportunidad de rodar juntos La mujer de mi hermano con excelentes resultados. Lo más curioso de todo es que Ricardo de Montreuil, quien les dirigió en este filme, será también quien lo haga en esta ocasión, formando así un tándem perfecto de viejos conocidos que retoman con toda la ilusión. Casi 18 años después, estos amigos y colegas comparten de nuevo la ilusión y el set de grabación bajo la supervisión de la productora Seine Pictures, del peruano Iván Orlic, quien estará detrás de cada detalle. Además de estos queridos actores, también se une al proyecto Magaly Solier, ganadora del Oso de Oro en la Berlinale del 2009 por la cinta The Milk of Sorrow. Meier compartía encantado esta buena nueva en sus redes sociales. Una unión que promete, una vez más, un material excelente.

