"Era superinfeliz": Bárbara Mori recuerda su relación de pareja con Sergio Mayer La protagonista de la exitosa telenovela Rubí reveló que no era feliz al lado del padre de su hijo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El día que Bárbara Mori se separó del padre de su hijo, el actor y ahora político mexicano Sergio Mayer, las puertas del cielo se empezaron a abrir para ella. Así lo confesó la actriz de origen uruguayo en un reciente encuentro a través de Instagram con su amiga Marimar Vega. "Yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo porque yo vivía bajo sus órdenes, digámoslo de alguna manera", reconoció la inolvidable protagonista de la exitosa telenovela de Televisa Rubí. Image zoom Bárbara Mori y Sergio Mayer Mezcalent (x2) La intérprete de 42 años reconoció que en la época en la que estuvo con Sergio era ‘una niña totalmente falta de amor’ e insegura fruto de la dura infancia que le tocó vivir. "Yo pensé que mi mamá no me quería y por eso me dejó y que mi papá no me quería y por eso me pegaba, entonces creces pensando que no mereces nada, que no vales nada y te empiezas a relacionar con gente que te hace daño, que te lastima […]", se sinceró Mori. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que se alejó de las telenovelas tras su exitoso protagónico en Rubí, aseguró que cuando estuvo viviendo con el padre de su hijo sentía que no valía nada. "Yo me miraba al espejo y sentía que no servía para nada. Me sentía absolutamente desvalorizada", admitió. "Yo era superinfeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví: la separación de sus papás. Hasta que me di cuenta de que yo ahí no iba a ser feliz y él me veía todos los días y yo quería que me viera bien". Fue entonces cuando Mori se dio cuenta de la fortaleza que había dentro de ella. "Yo no sabía que era tan fuerte. Fue como de sí, soy fuerte, sí puedo, sí puedo sacar a mi hijo adelante, sí puedo sacar mi vida, sí puedo yo manejar mis contratos, porque él era mi manager y manejaba todo, sí puedo yo pagar mi renta… Entonces creo que fue un superdespertar para mí".

