Bárbara Mori habla sobre su adicción al alcohol Las experiencias en la vida de Bárbara Mori la llevaron a algunos excesos; incluso, su consumo con el alcohol se convirtió en una adicción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diversas ocasiones, Bárbara Mori ha relatado algunos capítulos difíciles por los que ha pasado a lo largo de su vida como tener que lidiar con un padre alcohólico y violento; incluso, ha dejado al descubierto algunos conflictos con su ex Sergio Mayer. De hecho, la adicción por las bebidas alcohólicas también estuvo presente en su vida y la hizo atravesar por pasajes oscuros que la llevaron a dejarla. "La razón por la que dejé de tomar fue porque cometí un error gravísimo, que fue serle infiel a mi novio con otra persona. Y yo en ese momento estaba como muy enojada con una pareja que había tenido porque me decía muchas mentiras", confesó al podcast El rincón de los errores. "Sentía que no quería ser esa persona, es decir, yo me reflejaba mucho en esa persona y decía: 'Ya no quisiera ser él, ¿yo miento así? No quiero ser esa persona". La actriz confesó que ha estado trabajando para poder mejorar como persona y tuvo que empezar por reconocerse primero y quererse. "Logré construir mi amor propio, como darme cuenta del ser hermoso que habita dentro de mí, amoroso, como que comencé a construir con esta maravillosa mi vida desde otro lugar", comentó. Barbara Mori Barbara Mori | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este momento, donde estoy hoy, donde me siento más feliz que nunca, más satisfecha que nunca con la persona soy, la actriz que soy, con la madre que soy", continuó. "Claro, me falta mucho trabajo y hay muchas cosas que siguen apareciendo ahí". Bárbara Mori aprendió de las experiencias pasadas y las tomó como "herramientas" para sanar las heridas. Desde 2018, mantiene una relación sentimental con Fernando Rovzar y asegura que está ahora "disfrutando de lo que ha construido" a nivel personal y profesional.

