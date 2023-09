Bárbara Doza y Ángel Dior unen su talento en proyecto musical Un tema dedicado a la libertad femenina es el más reciente lanzamiento de Bárbara Doza en colaboración con Ángel Dior. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como artista urbana independiente, Bárbara Doza quiere posicionar a su natal Venezuela en la industria musical con sus creaciones; así, tras lanzar "Llévame", Bárbara Doza regresa con un nuevo sencillo titulado "Chula"; el cual, es un tema inspirado "en la libre voluntad de una mujer que busca la buena vida, sin importar los prejuicios o las opiniones de los demás". Con esta canción la artista realiza su primera colaboración con el dominicano Ángel Dior. "Quiero hacer un lugar para los venezolanos en la industria de la música, ya que no son muchos los que son mainstream", mencionó Doza a People en Español. "Quiero ser una voz especialmente para las mujeres de mi país, que son auténticas y no tienen miedo de hacerse sentir". Bárbara Patricia Mendoza, nombre real de la cantante, se caracteriza por fusionar géneros como el reggae, hip hop y trap creando un estilo único que va acompañado de las letras que ella compone. Además, para este trabajo también tuvo el apoyo de Yeti Beats, Fede Vindver y Antony Singer. Bárbara Doza y Ángel Dior Credit: Bárbara Doza Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yeti Beats y yo somos como camaleones musicales y cuando trabajamos juntos, es que sucede la magia", confesó. "Cuando me enteré de que Yeti quería trabajar conmigo, y sabiendo que es el productor de Doja Cat, fue un momento surrealista. Doja es una de mis artistas favoritas, y estoy increíblemente agradecida por la oportunidad de trabajar con él". Ahora, Bárbara Doza promociona "Chula" que ya está disponible en todas las plataformas digitales de música y video. "Trabajar con Ángel fue una gran experiencia. Es una persona muy auténtica en lo que hace", expresó. "Su sonido es único y, desde que lo escuche, capto mi atención. Me gustan nuestras diferencias; por eso, decidí invitarlo a colaborar en el tema".

