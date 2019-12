Bárbara de Regil se convierte en apoyo de una fanática que confiesa sufrió violación múltiple Una seguidora de Bárbara de Regil abrió su corazón y le contó a la protagonista de Rosario Tijeras sobre la dura experiencia que atravesó; ante lo cual, la actriz le brindó su apoyo. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con lágrimas en los ojos, Bárbara de Regil trató de darle apoyo a una seguidora que tuvo la confianza de contarle la terrible experiencia por la que atravesó. La fanática fue víctima de violación tumultuaria. “Ahorita me encontré con una carta que me rompió el corazón”, explicó De Regil en un video que fue dado a conocer en la cuenta de Instagram de Univision. “‘Te quiero contar algo: hace un año viví una de las cosas más difíciles de mi vida; una violación por parte de ocho hombres”. RELACIONADO: El increíble parecido de la hija de Bárbara de Regil con su madre Image zoom En cuanto inició la lectura de la misiva, la protagonista de la teleserie Rosario Tijeras comenzó a llorar, al tiempo que seguía narrando el contenido de dicha carta. “‘Sufrí muchísimo; me hice una alcohólica y me hundí'”, agregó la afectada. “‘Ese ángel en mi vida eres tú y aunque tú a mí no me conoces, yo a ti sí y siento que te conozco desde siempre. Soy muy feliz y te juro que me motivas muchísimo. Cada mañana me levanto con ganas de ser mejor porque me inspiras a mí y a muchas personas más”. https://www.instagram.com/tv/B5sX3ggHQYo/ Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al concluir, la actriz no pudo ocultar su emoción ante tantos elogios y palabras de admiración que le llegaron al corazón. En respuesta, le dio su respaldo incondicional. “Muchas gracias chiquita, tus palabras para mí son curitas para el alma”, le respondió la artista. “Y yo siempre voy a estar para ustedes”. Bárbara de Regil continúa dando a conocer videos que impulsan a la gente a cuidar su cuerpo, hacer ejercicio y alimentarse sanamente. Advertisement

Close Share options

Close View image Bárbara de Regil se convierte en apoyo de una fanática que confiesa sufrió violación múltiple

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.