¡Bárbara de Regil y su familia, evacuados de emergencia ante peligro inminente! ¡Qué miedo! La famosa actriz, su esposo, su mamá y su hija, fueron desalojados del lujoso resort en el que se encontraban en Tulum. ¡Tenemos los detalles! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz mexicana Bárbara de Regil, famosa por su escultural figura, lleva unos días en Tulum disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su esposo, su mamá y su hija en un lujoso resort cuyos pintorescos paisajes tienen enamorados a sus fans. Image zoom IG Bárbara de Regil Después de tener una de sus famosas clases de entrenamiento online prevista para hoy, le mandó un mensaje a sus hermanitas, como ella denomina a la enorme comunidad que le sigue en redes buscando inspiración en cuanto a fitness, alimentación y crecimiento personal, de último minuto: ¡Su clase se cancelaba! “¡No pude dar la clase! ¡Perdón! Estamos en emergencia” escribió sobre una foto que reflejaba el peligroso avance del huracán Delta de categoría 4 que amenaza con arrasar esta noche el Golfo de México. Image zoom IG Bárbara de Regil Poco después, la intérprete de Rosario Tijeras tomó sus redes para dejar un mensaje a sus seguidores, al tener que ser evacuados del complejo turístico en el que se encontraban, para buscar un lugar más seguro, ya que esta noche amenazan con vientos de más de 200 kilómetros por hora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Les cuento, nos desalojaron del hotel, no hay vuelos, el huracán viene fuertísimo y no tengo en donde quedarme, hasta aquí mi reporte…”, dijo con carita asustada mientras abandonaban su cabaña en auto en busca de refugio. Image zoom IG Bárbara de Regil “¡Ya encontramos un lugar donde quedarnos!", avisó un par de horas más tarde. "¡Todo bien! Hoy en la noche se supone que pega el huracán…” Escribió sobre un vidrio lleno de gotas de lluvia. Image zoom IG Bárbara de Regil En otro video compartido en sus stories, se veía claramante el estrés con el que la población está reaccionando ante el tremendo crecimientos de la tormenta tropical, convertida en un fuerte huracán después de duplicar su fuerza a su paso por el Caribe. Image zoom IG Bárbara de Regil “¡Así las cosas! ¡Preparándonos!”, dijo mientras compartía un clip de los residentes de Tulum cubriendo de último momento los cristales de las pequeñas estructuras con tablas de madera. ¡Mucha suerte y fuerza a todos los que se encuentran en el paso de este temible huracán! ¡Las próximas horas serán decisivas!.

