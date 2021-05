Bárbara de Regil revela que quiso suicidarse Los fuertes conflictos que vivió Bárbara de Regil la llevaron medidas desesperadas como intentar quitarse la vida. La actriz cuenta su experiencia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En diversas ocasiones, Bárbara de Regil ha revelado que tuvo una adolescencia difícil y fue muy rebelde. De hecho, se convirtió en madre a los 16 años; lo cual, complicó aún más su situación personal y los conflictos emocionales que llegaron a tal nivel que incluso pensó en el suicidio. "Viví cosas muy feas y estuve muy mal. Me embaracé a los 16 [años] y me dejaron; me tatué y dejé la escuela, y me quise quitar la vida, y mil cosas más que en algún momento contaré", reveló De Regil al programa mexicano de televisión Sale el Sol. "Llegar a tocar fondo y después tener una hija y tener una responsabilidad. Solita fui aprendiendo a valorar lo que tengo, lo que soy, que estoy viva y empezar a luchar, entonces ahí empecé a trabajar y empecé a pensar positivo todo el tiempo". Ante su experiencia personal, la actriz ahora quiere inspirar a quienes también han atravesado por situaciones similares. "Si puedo ayudar a una persona, tengo una necesidad y unas ganas [de hacerlo], porque estuve mal", enfatizó. Barbara De Regil Credit: Photo: Barbara De Regil/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bárbara de Regil ahora solo busca seguir creciendo espiritual y personalmente. Deja claro que quienes la juzgan lo hacen por percepciones subjetivas porque no la conocen y prefiere no darles importancia. Está concentrada en salir adelante y cuidar de su familia. "Hoy lo que me importa es estar bien conmigo, con Fer [su esposo], con mi hija, nunca levanto el dedo para criticar nadie, al contrario digo 'güey, ¿cómo me atrevo?, primero yo [debo ver mis fallas], y después sí crítica constructiva', pero no para molestar a los demás. Entonces cuando veo gente que [me critica] esto y el otro o [dicen] 'golpeas a tu mamá', y que sacan una bola de cosas, entonces pienso '¡ah!, tienes tiempo para hacerlo, yo no tengo tiempo para hacerlo'".

