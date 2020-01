¡Bárbara de Regil se arrodilla y pide matrimonio a su pareja! Así fue la romántica pedida La actriz mexicana se ha comprometido por segunda vez con Fernando Schoenwald. En esta ocasión, ha sido ella quien le ha puesto el anillo y le ha hecho la gran pregunta. By teresaarangueztimeinc ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Menudo momentazo. Bárbara de Regil nos ha dado una buenísima noticia, ¡se casa! La actriz acaba de comprometerse (por segunda vez) con su pareja Fernando Schoenwald en una pedida llena de originalidad y romanticismo. A diferencia de los compromisos habituales, en esta ocasión ha sido ella quien ha decidido arrodillarse ante su chico y hacerle la pregunta. “¿Quieres casarte conmigo?”. Sorprendido pero sin pensárselo mucho, su enamorado le dijo que sí ante los testigos allí presentes. Eran unos cuantos pues la preciosa escena tuvo lugar al final de una de las clases de cardio de la artista. El romántico momento quedó grabado y su protagonista lo compartió feliz y orgullosa en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por lo que se pudo escuchar ¡hasta fecha tienen! El enlace tendría lugar el 28 de enero tal y como ambos anunciaron. El afortunado también se hizo eco de este inolvidable instante junto al que escribió unas bonitas palabras. “Acepto, 28 de enero.” Aunque todavía faltan unos días ya se saben algunas cositas del esperado enlace. Entre otras, que la música correrá a cargo de Tommy Torres y el músico Kurt tal y como hemos podido leer en las redes del artista. La pareja lleva ya más de cinco años juntos y sus mensajes de amor en las redes son una demostración de la unión tan fuerte y especial que mantienen desde el primer día. “Yo supe que te iba amar para siempre el día que te vi por primera vez y Marco Antonio Regil es testigo que no miento, te amo”, le escribió a su chica por su quinto aniversario. Aunque la pareja ya se casó una vez en una ceremonia íntima por lo civil, ahora lo harán por todo lo alto. Su amor está en plena forma y lo quieren celebrar como se merece. ¡Felicidades por esta gran noticia! Advertisement

