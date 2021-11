Bárbara de Regil llora desconsoladamente tras dolorosa pérdida: "Se murió ayer" La actriz mexicana compartió entre lágrimas la terrible noticia en sus redes sociales. La protagonista de Parientes a la fuerza está destrozada ante el inesperado suceso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana Bárbara de Regil ha vivido una auténtica pesadilla. La actriz publicaba en sus redes una imagen y un mensaje, ambos desoladores, con la peor de las noticias. La intérprete mexicana sufría una dolorosa pérdida y, además, de manera inesperada en plena madrugada del sábado. Con una foto de sí misma llorando sin consuelo, Bárbara hizo partícipes a sus seguidores la pesadilla que le había tocado vivir y la tenía destrozada. Bárbara de Regil Bárbara de Regil | Credit: IG/Bárbara de Regil "Gracias por sus mensajes preocupados por mi Nalita. Se murió ayer a las 3 de la mañana envenenada", informó junto a esta foto, puro reflejo del dolor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de Parientes a la fuerza estuvo reportando el malestar de su princesa y su visita al veterinario. Desafortunadamente, la peludita no pudo superarlo y partió al cielo. "Una hora antes de que se vaya al cielo", escribió la bella actriz en el perfil que había abierto en Instagram exclusivamente para su niña mimada. La carita de Nala, a pesar del malestar, emanaba puro amor, ese que deja por siempre en el corazón de su mami humana. La hermosa cachorrita llegaba al hogar de Bárbara este verano y se integró estupendamente en la familia llevándose de maravilla con la otra perrita de la casa, Simba. Nala deja un vacío muy grande entre los suyos y en los más de 26 mil seguidores de su perfil de IG donde se echarán de menos sus travesuras. Buen viaje al arcoiris preciosa. Gracias por tan buenos momentos.

