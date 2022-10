Bárbara de Regil habla de su historia de amor con Matías Novoa más allá de las telenovelas Bárbara de Regil habló de la relación que tuvo con Matías Novoa, pero dejó claro que en estos momentos solo hay una gran amistad entre ellos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La historia de amor de Bárbara de Regil y Matías Novoa va mucho más allá de las telenovelas. Ahora que ambos protagonizan la telenovela Cabo, muchos se han preguntado cuál es la verdadera relación de la actriz con el actual novio de Michelle Renaud. De Regil habló en el programa matutino mexicano Hoy de la telenovela que se estrenó este 24 de octubre por TelevisaUnivision, pero Andrea Legarreta no pudo terminar su entrevista sin preguntarle si había sido novia de Novoa. "Pues hubo ahí como 'el que ver'", confesó la actriz delante de Novoa, quien también estuvo en el programa. Bárbara de Regil Bárbara de Regil | Credit: Victor Chavez/Getty Images No obstante, la actriz dejó claro que en estos momentos solo hay una gran amistad entre ambos. "Te voy a decir algo: somos supercuates", aseguró. "O sea, (somos) cuates de que (él) podría ser mi 'body'". "De verdad, muy cañón", dijo. "Yo estoy casada, llevo 8 años. Él está enamoradísimo, todo el tiempo estoy escuchando de Michelle". Novoa y De Regil tuvieron una relación amorosa mientras ambos filmaban la telenovela Bajo el alma en 2011. Matías Novoa Matías Novoa; Michelle Renaud | Credit: Instagram (x2) Ahora la actriz está casada con Fernando Schoenwald, mientras que el actor ha confesado que está muy enamorado de Renaud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[El amor] no se puede ocultar. Estoy muy contento, muy feliz. Mi corazón está lleno de amor y todo ese amor va para [Michelle Renaud]", dijo recientemente al periodista Eden Dorantes. "Para ella y para su hijo, mi hijo; armamos una gran familia ahorita y estoy muy contento, feliz", agregó.

