Bárbara de Regil habla de ataque de pánico que sufrió en un avión La actriz Bárbara Regil tuvo un ataque de pánico en un avión y cuenta la pesadilla que vivió. "No podía respirar", recuerda sobre este angustioso momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara de Regil recuerda un ataque de pánico que tuvo en pleno vuelo y la angustia que sintió. "Me pasó algo que nunca me había pasado en el avión: sentí una presión en el pecho, taquicardia, sudé frío, temblaba, no podía respirar. Todo en menos de 5 minutos", confesó la actriz en Instagram. "Me bajé del avión con las piernas sin fuerza y me dio mucha hambre", añadió. En sus redes sociales la protagonista de la telenovela Rosario Tijeras compartió esta experiencia. "Estaba en el baño y el avión se empezó a mover mucho, y me dio miedo", recuerda. "Se siente horrible. Se me pasó comiendo, pero, sobre todo, respirando". La estrella de Parientes a la fuerza cuenta que tardó 30 minutos "en irse por completo la sensación, pero la fuerte me duró 5 minutos". Barbara de Regil Credit: (Medios y Media/Getty Images) La actriz mexicana de 34 años pidió bajarse del avión. Por suerte, pudo superar este mal momento. Muchos de sus seguidores la aplaudieron por hablar de la salud mental sin censura. Barbara de Regil Credit: (Edgar Negrete/Clasos/LatinContent via Getty Images) "Me dio un ataque de pánico o ansiedad, por primera vez en mi vida", añadió sobre esta pesadilla que vivió. De Regil estaba acompañada en el avión por su esposo Fernando Schoenwald y su hija Mar de Regil, y confiesa que vio a un médico después del susto que pasó en el vuelo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bárbara de Regil habla de ataque de pánico que sufrió en un avión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.