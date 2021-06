Bárbara de Regil denuncia amenazas de muerte y violación luego de polémica con un nutriólogo El nutriólogo Aries Terrón ha puesto en cuestión los beneficios y utilidad de los suplementos que promociona la actriz. Por Carla Colomé Santiago Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz mexicana Bárbara de Regil denunció que había comenzado a recibir amenazas de muerte y de violación presuntamente a raíz de la polémica que sostiene con el nutriólogo Aries Terrón, quien es un crítico de los suplementos nutricionales que promociona la también influencer. "Estos últimos días han sido terribles, pues vivo en un constante ataque que, acepto, ya me afectó. Siento un desequilibrio emocional y siento que ya afectó mi felicidad, en especial hoy, con la supuesta amenaza a un nutriólogo que no tengo de conocer, pero razones tendrá para difamarme como lo hace", dijo De Regil en un video compartido en Instagram. La influencer señaló a Terrón. "Hoy me siento apaleada por ti y por todos los que se dejaron llevar por tu desinformación. Vivo con miedo porque yo sí estoy siendo amenazada, mi familia también. Me amenazan que me van a violar, que me van a matar, que van a matar a mi hija y que la van a violar también". La protagonista de Rosario Tijeras mostró a sus seguidores lo que describió como análisis de laboratorio realizados a la proteína que promociona para la pérdida de peso. Barbara de Regil Credit: MAR/Grosby Group Indicó que presentará denuncias en contra de "esas personas que vulneran a una mujer como lo hiciste tú", refiriéndose al nutriólogo. En varios videos colgados en You Tube a lo largo del último año, Terrón ha puesto en duda los beneficios y propiedades que De Regil atribuye a sus populares suplementos nutricionales. También ha denunciado haber recibido amenazas por sus críticas a un sector que considera no está suficientemente regulado.

