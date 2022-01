Bárbara de Regil revela que estuvo a punto de ser violada en un taxi El incidente ocurrió cuando era adolescente en el mundialmente famoso puerto de Acapulco Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Bárbara de Regil es conocida por su espectacular figura y sus increíbles e intensas rutinas de ejercicios que comparte en redes y que a sus 34 años le han dado sus famosos abdominales de acero. Y es justamente por su belleza que la madre de una jovencita y estrella de Parientes a la fuerza vivió un duro episodio cuando cuando era adolescente y vivía con su padre en Acapulco, México. La protagonista de Rosario Tijeras contó dos amargos episodios que vivió en el puerto en una emisión reciente del programa El minuto que cambió mi destino (Imagen TV). "Salí de la casa de un amigo en Costa Azul, Acapulco, y me subí a un taxi; era un bocho blanco con azul", explicó. "Le dije 'llévame a mi casa', mi papá vivía del otro lado, íbamos en el bocho y en eso, enfrente de una plaza, el tipo me empezó a tocar la pierna". Cuando quiso escapar vino lo peor. "Me agarró del cuello, me puso atrás y me dijo 'págame, mamita'", exclamó la actriz quien afortunadamente la actriz salió ilesa del incidente del que logró escapar bajándose del auto sin pagar y huyendo del sujeto. Lamentablemente ese no es el único incidente de dicha naturaleza que sufrió la influencer mexicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En otra ocasión me subí a otro taxi y el tipo empezó a subir por las montañas, por Caleta, pero hasta arriba", prosiguió de Regil. "Se paró como en un mirador y yo iba atrás y yo decía 'qué hacemos'; entonces yo le dije: 'Es que creo que por aquí no es, joven' y me empezó a contar 'es que hace mucho que yo no tengo relaciones con mi esposa y me gustaría tener contigo'". "Me puse a llorar y cuando quise abrí la puerta me dijo cálmate!'", apuntó ."Me bajé corriendo, llorando. Pasé mucho este tipo de situaciones".

