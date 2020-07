Bárbara de Regil dice adiós a sus clases de fitness. ¿Qué pasó? Ya no habrá más clases en vivo y Bárbara de Regil explica las razones de esta tajante decisión. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de casi 80 clases de fitness en vivo, Bárbara de Regil se despide. Fue la protagonista de la teleserie Rosario Tijeras quien dio el anuncio correspondiente este fin de semana. De acuerdo con ella, el objetivo de acompañar a sus seguidores en las redes sociales durante la cuarentena se ha cumplido. Por lo tanto es momento de retomar sus proyectos profesionales y personales. RELACIONADO: Bárbara de Regil le quita corona a Anahí Image zoom Photo: Barbara De Regil/Instagram “Hoy es nuestra última clase y estoy muy emocionada; estoy muy agradecida con cada uno de ustedes por haber sido parte todos estos días”, mencionó De Regil antes de iniciar su última lección que transmitió en su cuenta de Instagram. “Hoy es la última clase porque yo les prometí que iba a estar con ustedes toda la cuarentena y las cosas ya empezaron [a retomar las actividades]”. La actriz agradeció que sus fanáticos estuvieran compartiendo con ella esta época de reclusión forzada y la ayudaran a crecer también a nivel personal. “Casi 80 clases di, casi 80 entrenamientos con ustedes. Y de verdad les quiero agradecer porque me sentí en familia, me sentí acompañada; la cuarentena la vi superdiferente”, agregó. “Sinceramente, estos entrenamientos de cuarentena me dieron muchísima vida y se los quería agradecer, les quería agradecer todo eso”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz dio algunos mensajes motivacionales para los cibernautas y comenzó la lección acompañada de su hija Alexa. “Nunca olvides que das lo que eres, escribes lo que eres, nunca lo olvides, nunca lo olvides. Y si tienes una vida que no te gusta, y si tienes una energía que no te gusta siempre la puedes cambiar”, mencionó. “Siempre puedes cambiar a ser mejor, nunca es demasiado tarde”. “Sé feliz, para eso naciste, lo mereces; para eso viniste, para ser feliz”, mencionó Bárbara de Regil al terminar su clase en vivo.

Close Share options

Close View image Bárbara de Regil dice adiós a sus clases de fitness. ¿Qué pasó?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.