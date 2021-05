Bárbara de Regil es criticada por golpear a su mamá Nuevamente, Bárbara de Regil está en el ojo del huracán por una agresión a su mamá que ha sido objeto de duros señalamientos contra la actriz. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se ha convertido en una constante que Bárbara de Regil sea motivo de polémica por sus acciones y comentarios. En esta ocasión las críticas subieron de tono porque la actriz, en un afán de verse divertida mientras grababa un video, le dio un fuerte cabezazo a su madre, Gabriela Alfaro. Ambas posaban frente a la cámara y, de pronto, la protagonista de Rosario Tijeras pegó la cabeza contra la de su mamá, ocasionando que la segunda lanzara una expresión de dolor. "Tú me diste primero", advirtió de Regil en tono molesto durante el audiovisual que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Tú me diste primero". Acto seguido, la famosa trató de disimular que todo estaba bien y se río. Sin embargo, para muchos cibernautas fue una falta de respeto hacia Alfaro. Incluso, ante los críticas, decidió bajar el video que ya había sido rescatado por algunos medios, donde siguieron señalando lo que consideraron una mala actitud de parte de la actriz. Barbara de Regil y su mamá Credit: INSTAGRAM Bárbara de Regil SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es una mentirosa, ya que ella es la que golpea a la señora, le gusta maltratar a las personas, ella es una mujer mala", mencionó un usuario. "Si eso le hace a la mamá, que le hará a las demás personas", expresó una fanática. "Ni jugando sería capaz de darle un cabezazo a mi mamá. Que mal, que falta de respeto", advirtió una internauta. "No se cómo esta tipa puede pensar ser graciosa con el nivel de cabezazo que le dio a la mamá. Que alguien te explique lo mal que está esa mujer", dijo otra persona. Ante los ataques, Bárbara de Regil quiso aclarar la situación. "Si hago algo con mi mamá es consentirla. La llevo a todos lados; en cuarentena estuvo en mi casa 80 días; realmente, la cuido mucho. Eso sí, nos llevamos muy pesados. Ella me avienta huevos en la cabeza, luego me avienta harina; yo le doy cocadas, pero eso es desde hace años", mencionó en un video que subió a sus historias de Instagram.

