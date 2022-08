Le llueven críticas a Bárbara de Regil por referirse de forma despectiva al cuerpo de Chiquis La actriz e influencer de fitness fue duramente criticada en redes sociales por hablar despectivamente sobre el físico de la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara de Regil es una apasionada del fitness, la actriz muestra en sus redes sociales cómo cuida su cuerpo y qué rutina de ejercicios sigue para mantener una figura totalmente tonificada. Además, también muestra qué tipo de alimentación tiene y comparte consejos para mantener un estilo de vida saludable. Al protagonista de Rosario Tijeras trata siempre de mandar mensajes positivos para que las mujeres amen su cuerpo tal y como es, y no duda en compartir imágenes de sus imperfecciones, como por ejemplo, las marcar de sus estrías: Nos obstante, recientemente la intérprete opinó sobre el cuerpo de Chiquis, en un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México. "No es mi estilo de cuerpo, no es un cuerpo que yo me haría o tendría. Se me hace como muy sexual, así como toda sexy", dijo Bárbara de Regil. Bárbara de Regil y Chiquis Bárbara de Regil y Chiquis | Credit: Mezcalent Este tipo de figura no es del agrado de Regil, quien al parecer prefiere conservar su musculatura y talla pequeña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al contarle la prensa que Chiquis también promueve un empoderamiento entre las mujeres, Bárbara expresó: "No había visto, pero qué padre", y al ser cuestionada si haría una colaboración con la integrante de la hija de Jenni Rivera contestó: "Claro que me gustaría, ella es preciosa y muy linda la verdad". Muchos fans de Chiquis le dejaron saber que comentar un cuerpo ajeno no está bien: "Opinando de cuerpos ajenos pero a ella no le gusta que opinen de su cuerpo", "Cada quien con su cuerpo, puede hacer lo que se le de la gana" o "A ella no le gustó que la sacaran a la luz cuando se operó". Bárbara de Regil está a punto de estrenar La desalmada, su nueva telenovela para TelevisaUnivision, junto al productor José Alberto El Güero Castro; mientras que Chiquis sigue enfocada en su carrera musical.

