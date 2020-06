Bárbara de Regil muestra orgullosa sus estrías en diminuto bikini La actriz de Rosario tijeras, Bárbara de Regil, posa en diminuto bikini morado y muestra estrías en su pecho. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En el mundo en que vivimos ya es muy normal que incluso hasta las fotos de Instagram de cualquier persona estén retocadas. Y es que las aplicaciones que se pueden usar en los teléfonos inteligentes son tan fáciles de manejar, que hasta el menos hábil sabe utilizarlas. La verdad es que a veces es difícil darse cuenta cuando la imagen es completamente natural. Por eso, es sumamente refrescante cuando las famosas publican fotos sin retocar. Este es el caso de Bárbara de Regil, quien optó por publicar imágenes donde muestra orgullosa sus estrías. “Quiérete con estrías, con celulitis, con manchas, con kilos de más, con kilos de menos, con piernas grandes o flaquitas. Quiérete y quiérete mucho”, escribió la protagonista de Rosario Tijeras en la serie de videos que publicó en su cuenta de Instagram, y donde aparece ataviada con un diminuto traje de baño de dos piezas de color morado y luciendo sus abdominales de acero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace algunos días, De Regil fue duramente criticada por emitir un comentario que muchos calificaron como racista. “Ay, qué prieta, no, qué feo”, dijo la artista al intentar un filtro en el que se veía con la piel más oscura. “¿Ustedes creen que yo haría un en vivo de mis entrenamientos casi todos los días con el fin de lastimar a alguien?", dijo la actriz en una serie de videos que publicó en sus InstaStories. "Entiendo perfecto que estamos viviendo un momento sumamente difícil en cuanto al racismo, lo entiendo y me duele mucho, porque yo no soy racista. La gente que me conoce y ha seguido mis redes desde siempre, sabe el ser humano que soy”.

Close Share options

Close View image Bárbara de Regil muestra orgullosa sus estrías en diminuto bikini

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.