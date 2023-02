Tras duros ataques, Bárbara Camila muestra orgullosa su vida en la universidad La joven empresaria compartió qué estudia y cómo se prepara cada día en el campus. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que el año pasado decidiera regresar a Miami con su familia y retomar los estudios en esta ciudad, Bárbara Camila ha tenido que escuchar y leer de todo. Su exitoso emprendimiento de ropa y sus explosivas publicaciones en redes con miles de visualizaciones (en algunos casos hasta millones), le valieron un sinfín de críticas por, supuestamente, abandonar los estudios. La joven se mantuvo al margen de toda polémica pero, en estos días ha contestado a todos esos detractores de su vida con hechos. A través de sus divertidos reels, se mostró en la facultad donde estudia y cómo es su vida como universitaria. Bárbara Camila Credit: Instagram / Bárbara Camila Pese a lo que muchos habían vaticinado, asegurando que había dejado sus estudios y ahora se había convertido en una influencer a tiempo completo, se equivocaban. Bárbara Camila está más enfocada que nunca en su carrera, eso sí, sin dejar de hacer otras cosas que le apasionan y reportan alegría, satisfacción y, por qué no, también beneficios económicos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hagan lo que los hace brillar por dentro sin mucho que decir. Una imagen vale mucho más que mil palabras", escribió en su publicación junto a varios hashtags donde menciona las palabras biología y medicina como parte de sus materias diarias en la Florida International University. Bárbara Camila Bárbara Camila en el campus universitario | Credit: IG/Bárbara Camila De esta manera y sin decir mucho más, la hija de Carolina Sandoval respondió a quienes tanto la han atacado por salir de Chicago y regresar a casa. Otros muchos la alabaron. "Bárbara tapando bocas de forma elegante", "Eres ejemplo", "Siempre ha sido muy inteligente", "Cumplirás todos tus sueños", le escribieron algunos de sus seguidores felices de verla plena y entregada a sus proyectos.

