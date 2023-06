Bárbara Camila comparte como nunca su duro testimonio: "A mí me han dicho vaca y cerdo" De niña vejada en la escuela, a una mujer feliz y emprendedora. La hija de Carolina Sandoval cuenta su historia como nunca antes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara Camila Credit: Instagram / Bárbara Camila De la mano de la doctora Acosta Then, Bárbara Camila abrió su corazón para contar su historia. Porque detrás de esa sonrisa feliz y mujer de éxito que ha creado su propio imperio, hay unas vivencias duras que han sido, precisamente, las que le han ayudado a ser quien hoy es. En una charla entre ambas emprendedoras con un pasado muy parecido donde los insultos y las vejaciones siendo niñas no faltaron, la hija de Carolina Sandoval habló sin filtros de todo lo que tuvo que experimentar para convertirse en el ser humano fuerte y alegre del presente. No fue fácil. Sus libritas de más le trajeron burlas y comportamientos muy crueles por parte de compañeros de la escuela. "Había ido al doctor con mi mamá, me estaban pesando y me dicen: 'tienes un poquito de sobrepeso'. Estaba en 149 libras, y yo mido 5 pies", comienza su relato a la doctora, a quien recurrió en busca de asesoramiento y ayuda en momentos complicados. Esas libras por encima supusieron más un problema para los demás que para ella, pero le trajeron situaciones difíciles. "Me llamaban de todo, me decían que cómo yo me creía una Barbie cuando soy un cerdo, cuando soy una vaca, cuando soy bajita y tengo las piernas gruesas", prosiguió. La doctora Acosta reconoció que son muchos los niños y adolescentes que, tras vivir una situación de ese calibre, tienden a pensar en el suicidio. ¿Fue ese el caso de Bárbara Camila? Esta fue su respuesta. "Voy a admitir que no porque tengo una familia que siempre ha estado ahí para mí, que siempre me ha dado su apoyo", reconoció orgullosa. Un entorno lleno de amor que le daba el balance y la fortaleza suficiente para enfrentarlo todo con madurez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde sus redes, la joven ha querido invitar a todas aquellas personas que hayan pasado o estén pasando por lo mismo, que busquen ayuda, igual que lo hizo a ella. Dar ese paso te puede salvar la vida y, sobre todo, te invita a amarte por encima de todas las cosas. "A ti adolescente que nos lees y que recibes el cuestionamiento de familiares y amigos, hoy te quiero decir: solo tú decides ponerle color a tu vida, aprendiendo a descubrir cada parte hermosa de tu cuerpo. Tu aspecto no es determinante, pero a veces necesitamos desahogarnos y buscar ayuda, por lo que debes saber con quién lo haces, para que te sientas confiado y seguro", escribió en sus redes. Y también le dedicó unas sinceras palabras a su doctora. "Más que una conversación es una invitación a los jóvenes de mi edad que luchan con el sobrepeso a atreverse y confiar en alguien tan maravilloso como tú, con la seguridad que sí se puede llegar al peso feliz", concluyó. Un ejemplo que puede ayudar y orientar a quienes no sepan qué pasos dar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bárbara Camila comparte como nunca su duro testimonio: "A mí me han dicho vaca y cerdo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.