Así reacciona Bárbara Camila a las críticas sobre su reciente subida de peso: "¿Dónde quedó la dieta?" Ante los cuestionamientos de su cambio físico en las últimas semanas, la joven volvió a demostrar su personalidad y se dejó ver con más seguridad que nunca en estos videos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo que Carolina Sandoval está enseñando a sus hijas es a tener seguridad en sí mismas y amarse por encima de todas las cosas. También a afrontar las críticas. Ser personajes públicos implica que a veces su exposición sea señalada, pero con estas enseñanzas, tienen las mejores herramientas para hacer frente a lo que le digan, incluso lo menos bueno. En las últimas semanas, Bárbara Camila ha vuelto a ser objetivo de comentarios no del todo agradables por su subida de peso. Aunque una gran mayoría resaltan su belleza natural y su manera de mostrarse en las redes, sin trampa ni apariencias, otros recurrieron a lo fácil: disparar ofensas. La reacción de la joven fue un contraataque de lo más divertido ya que, lejos de enfadarse y mostrarse ofendida ante lo sucedido, recurrió a todo lo contrario, dejando a sus detractores, literalmente, sin palabras. "Parando el tráfico", escribió junto a este video que muestra una de las piezas de su negocio y que ella ha modelado así de feliz y segura en Miami, ciudad en la que vuelve a vivir. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A más críticas, más sonrisa y amor a sí misma. También indiferencia. "En estos días me dijeron algo del cuerpo, ayyyy no me acuerdo que sería jajaja", escribió de forma irónica mostrando más que orgullosa su figura al natural. La joven enseñó cómo es su alimentación en un directo junto a sus amigas en Facebook. Desde la cocina de su casa, dio a conocer qué come para mantenerse en forma pero, sobre todo, fuerte y sana. Digan lo que digan, Bárbara sigue cuidándose y haciendo su deporte, pero sin dejar de vivir ni darse sus caprichos, también necesarios. Lejos de dejar de salir en bikini por el qué dirán, la joven presumió su figura desde la piscina de su casa en varias publicaciones y, sobre todo, una gran sonrisa que ningún comentario ofensivo tiene el poder de arrebatar.

