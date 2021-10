¡Un pasito más! La hija de Carolina Sandoval sigue asombrando con su cambio físico Bárbara Camila continúa transformando su figura gracias a sus saludables hábitos. La joven ha sorprendido con esta nueva imagen desde la universidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde Chicago, donde Bárbara Camila cursa sus estudios universitarios, la joven sigue sorprendiendo para bien a todos los que la siguen (más de 1.2mm de personas). Ella solita, con su ingenio, su verdad y buena onda, ha sido capaz de arrastrar a un público que está encantado con ella. Y también motivado. Su cambio físico gracias a sus hábitos alimenticios saludables y el ejercicio sigue dejando a todos sin palabras. En su más reciente publicación, la estudiante ha compartido los alimentos que la ayudan a estar en plena forma y lograr esos músculos cada vez más marcados en su preciosa figura. Bárbara Camila Bárbara Camila | Credit: IG/Bárbara Camila Desde avena y pan orgánico, hasta waffles con proteína, su mejor aliada para construir la masa muscular y lucir así de esbelta. Pero, sin duda, han sido sus visitas casi diarias al gimnasio lo que la están ayudando a tener este cuerpo de atleta que presume orgullosa y que asegura todos pueden conseguir con esfuerzo y voluntad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hola, hola, mi gente, aquí tienen un poco de lo que tuvo mi semana… yo obsesionada con nuevas comidas que veo a través Tiktok, jajaja, llenas de proteína, disfrutando de las hojas cayéndose de los árboles y cambiando de color, la temperatura baja, concentrándome en mis estudios primero que nada, por supuesto, y conquistando mis días en el gimnasio", explicó feliz. Bárbara Camila Bárbara Camila | Credit: IG/Bárbara Camila Y, cómo no, también dejando tiempo para el cuidado de su piel, sus uñas y sus pestañas, que esta semana lució más largas y cuidadas gracias a su visita al centro de estética. Un claro ejemplo de que responsabilidad y placer pueden ir de la mano. Entre clase y clase, examen y examen, un poquito de mimo siempre viene bien para seguir motivada y feliz. ¡Bravo, Bárbara Camila!

