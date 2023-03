¿De dónde se siente Bárbara Camila? Mientras que su madre, Carolina Sandoval, es venezolana, su padre, Karim Mendiburu, es mexicano. "¿De dónde te sientes tú?", le preguntaron a la joven influencer y empresaria en una reciente transmisión en vivo en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara Camila Carolina Sandoval, Bárbara Camila, Karim Mendiburu | Credit: Instagram (x3) A sus 19 años, Bárbara Camila, la hija de Carolina Sandoval y Karim Mendiburu, no solo es una estudiante ejemplar que está cursando estudios superiores en la universidad, sino también una exitosa influencer y empresaria que cuenta con millones de seguidores en las redes sociales. Solo en Facebook, la primogénita de la periodista venezolana y el presentador mexicano, quien concluyó en febrero de este año su ciclo como talento de la cadena Telemundo, posee una importante comunidad de seguidores que está a punto de alcanzar los 3 millones. Precisamente, a través de esta red social la joven realiza con frecuencia transmisiones en vivo en las que interactúa con sus seguidores y se muestra en diferentes momentos de su día. Bárbara Camila Bárbara Camila | Credit: Instagram Bárbara Camila Esta semana, mientras un maquillador la dejaba lista para un evento que tenía en la noche, la joven estuvo respondiendo diferentes preguntas de sus seguidores. "¿De dónde te sientes tú?", le preguntaron durante el directo. Carolina Sandoval Karim Mendiburu Left: Carolina Sandoval, madre de Bárbara Camila | Credit: Instagram Carolina Sandoval Right: Karim Mendiburu, padre de Bárbara Camila | Credit: Instagram Karim Mendiburu La influencer explicó que debido a que creció con su madre se siente "más que nada" de Venezuela, pero reconoció que "al final del día" también se siente "mexicana". "Yo me siento de Venezuela más que nada, bueno, yo nací aquí. Yo sé que a veces la gente se olvida de eso, pero yo nací aquí, en los Estados Unidos, Miami, Florida. Mi mamá es venezolana y mi papá es mexicano, pero yo crecí con mi mamá. Mi mamá era madre soltera, así es que yo me siento más conectada a la cultura venezolana, solamente por mi entorno, mi mamá, mi tía, mi abuela, todos ellos y bueno siempre he estado con venezolanos celebrando la cultura, las tradiciones, la comida", compartió. "Pero al final del día también me siento mexicana". Bárbara Camila Bárbara Camila | Credit: Instagram Bárbara Camila SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven señaló que no habla "necesariamente como una venezolana", "pero tengo muchas frases o muchas palabras que dicen los venezolanos por mi mamá y porque escucho cómo hablan aquí en la casa, hasta incluso mi hermana", aseveró. "Mi hermana tiene apenas 6 años, pero los dos padres de ella son venezolanos y es comiquísimo con las frases que ella dice porque escucha, los niños son tan inteligentes".

