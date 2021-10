¡Bárbara Camila sigue los pasos de su madre y se estrena como empresaria de éxito! La hija de Carolina Sandoval presentó orgullosa su nuevo proyecto empresarial, un trabajo ideado por ella con el que acaba de cumplir uno de sus grandes sueños. ¡Felicidades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dice el sabio refranero que de tal palo, tal astilla. Y este es uno de esos casos en los que sí se da. Bárbara Camila es una chica emprendedora y con unas ganas locas de comerse el mundo. Una actitud que recuerda mucho a la de su mami, Carolina Sandoval, imparable incluso ante los huracanes de la vida. La joven sorprendió a sus más de un millón 300 mil seguidores dando un notición sobre su vida laboral. Mientras todos se imaginaban que ya tenía bastante con la preparación de los exámenes y trabajos universitarios, la también influencer ha dado un pasito más allá en su incipiente carrera ¡y se estrena como empresaria! Bárbara Camila hizo un vivo en Instagram para compartir en qué ha estado invirtiendo parte de su tiempo y su mente en los últimos meses. Un proyecto de lo más jugoso y con un futuro prometedor visto desde afuera. Con una sonrisa de oreja a oreja y una mirada llena de luz, por fin dio a conocer lo que tanta ilusión lleva planeando y por fin se ha hecho realidad. "Mi tienda online ya está en vivo", adelantó entusiasmada. "Con gran alegría les comparto este proyecto en el que hemos estado trabajando por varios mese… ¡Sí! Está lista mi tienda en línea". Durante más de 20 minutos, con su ordenador en la mano, mostró exactamente de qué se trataba toda esta aventura. Lo explicó minuciosamente y con una alegría contagiosa. Pero, ¿de qué se trata? Por fin, después de mucho tiempo empleado, www.barbaracamila.com está activa y en ella podrán encontrar ropa de calle hecha para honrar a las mujeres y ponérselo más fácil. Son prendas cómodas, asequibles y muy combinables. Los modelos son una maravilla no solo en calidad y en diseño, sino que también esconden una historia solidaria detrás. "Nuestra colección está hecha en Cúcuta (Colombia), en la frontera con Venezuela, el país de mis raíces, porque esta zona necesita apoyo para la creación de trabajos formales. Es así como con la creación de mi tienda estamos ayudando de alguna manera a la economía local, pues nuestras confecciones son hechas ahí por mujeres de la región", dice en su website. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un sueño hecho realidad para Bárbara Camila en el que se ha dejado el corazón y esa sonrisa tan especial con el fin de hacer lucir y sentirse bien a otras mujeres. En este video en IG dio un adelanto de lo que se puede encontrar y agradeció todo el apoyo y cariño recibido a raudales. "Me llenan de mucho amor y felicidad, yo lo único que quiero hacer en esta vida es transmitir paz, felicidad y ser una persona que puede ayudar a las personas con una sonrisa, con ropa, con los audífonos, con cualquier cosa, ese es mi propósito en esta vida", concluyó. Un mensaje que deja una gran lección para todos.

