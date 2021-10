¡Bárbara Camila regresa a Miami! Así fue el emotivo encuentro con su familia! La hija de Carolina Sandoval regresó a su casa de visita y fue recibida con todo el amor de los suyos. ¡La joven compartió ilusionada el momento! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde su mudanza a Chicago hace casi dos meses, Bárbara Camila no había regresado a su hogar en Miami. Con motivo de unos días de vacaciones, la joven tomó un avión rumbo a la Ciudad del Sol para reencontrarse con su bonita familia. Entusiasmada con volver a ver a su mami, Carolina Sandoval, su hermana, su abuelita y toda su gente, decidió retransmitir el emotivo momento con sus seguidores. Fue de lo más emocionante y así lo demuestran las fotos y videos que la estudiante universitaria compartió en sus redes sociales. Bárbara Camila Bárbara Camila y su madre Carolina Sandoval | Credit: IG/Bárbara Camila Bárbara Camila Bárbara Camila y su hermanita Amalia Victoria | Credit: IG/Bárbara Camila A su llegada al aeropuerto la esperaba la presentadora con una grandísima emoción junto a su esposo Nick Hernández y su hermana chiquita que no paró de sonreír al verla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven tenía previsto viajar el viernes pero los fuertes vientos en Chicago impidieron que saliera su vuelo. Finalmente consiguió volar a Ford Lauderdale este sábado por la mañana y ya está reunida con su familia. Bárbara Camila Bárbara Camila Bárbara Camila Bárbara Camila Una vez en la ciudad todos celebraron la llegada de Bárbara con una bonita comida al aire libre a la que tampoco faltó su tía, hermana de Carolina y su abuelita Amalia, quien se mostró encantada de tener a su nieta a su lado. La influencer prometió seguir compartiendo detalles de esta visita a su hogar, dulce hogar y poner al día a sus seguidores de este viaje tan especial. ¡Bienvenida!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Bárbara Camila regresa a Miami! Así fue el emotivo encuentro con su familia!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.