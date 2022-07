Bárbara Camila genera división de opiniones con su reciente bikinazo La hija de Carolina Sandoval presumió cuerpazo en una publicación en la que también aparecía Maluma. Las imágenes no gustaron a todo el mundo y así se lo hicieron saber. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el verano, no solo se disparan las temperaturas, también aumentan las imágenes de mujeres y hombres en traje de baño en redes. Como buena influencer, Bárbara Camila no dudó en mostrarse en bikinazo, pero esta vez de una manera bastante original. Es lo que tienen los reels de Instagram, te permiten hacer cosas que en la realidad serían muy difíciles. La joven se mostró en el video con un sexy Maluma cantándole y bailándole. En realidad era un montaje que se puede hacer a través de esta plataforma. Las imágenes fueron una divertida manera de celebrar la fiesta de la independencia de Estados Unidos, algo inofensivo que sus detractores no pasaron por alto. Bárbara Camila Bárbara Camila | Credit: IG/Bárbara Camila "¿Y qué tiene que ver ese traje de baño y exponiendo los glúteos con el significado real del 4 de Julio?", "Me parece que ese tipo de contenido hace ver a la mujer como un objeto del hombre", "Qué horror, cómo se exponen", escribieron algunos de forma crítica. Los malos comentarios y reacciones a esta broma fueron los menos. Una gran mayoría alabaron a la joven y la invitaron a que siguiera disfrutando plenamente de su juventud sin importarle lo que dijera la gente. A pesar de los comentarios de mal gusto, Bárbara Camila no entró en el juego e hizo caso omiso. Solo con este reel ya superó las 650 mil visitas. Además de sus estudios universitarios y su emprendimiento como empresaria de ropa deportiva, la joven también se ha convertido en una influencer de éxito que ya ha alcanzado más de un millón trescientos mil seguidores en Instagram.

