¡Bárbara Camila y su novio comparten emocionados el nuevo paso que han dado juntos! Más enamorados que nunca, la pareja mostró feliz su decisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Están felices ¡y muy enamorados! Así lo han derrochado durante sus vacaciones veraniegas en familia, y siguen haciéndolo en su día a día. En esta ocasión ha sido a través de las redes de Bárbara Camila, donde la joven empresaria que acaba de cumplir 20 años, ha mostrado entusiasmada lo que ella y su novio, Dominick, acaban de decidir. Dicho y hecho, después de estar de acuerdo, ambos han dado un paso que han compartido con los casi tres millones de seguidores de la hija de Carolina Sandoval en Facebook. Aplicación donde sus videos, tutoriales y demás contenidos son todo un éxito. Bárbara Camila Bárbara Camila y su novio celebrando su cumpleaños en República Dominicana | Credit: Instagram Carolina Sandoval Los tortolitos, de lo más sonrientes, decidieron hacerse el mismo cambio de look. Dominick y Bárbara acudieron a la estilista especialista en trenzas para el cabello y enseñaron orgullosos el resultado final. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Él también decidió hacerse las trenzas... Yo sé que él va a quedar muy, muy guapo", explicó la influencer sobre su amado, para quien esta es la primera vez con un look trenzado. Nada que ver con ella, quien ya las ha lucido en más de una ocasión. Bárbara Camila Bárbara Camila | Credit: Facebook/Bárbara Camila Dominick Dominick | Credit: Facebook/Bárbara Camila Bárbara Camila y su novio Bárbara Camila y su novio comparte su divertida decisión | Credit: Facebook/Bárbara Camila "Nos vemos bonitos, ¿verdad?", preguntó Bárbara encantada con el resultado. "Muy bonito", respondió su chico. La parejita se mostró encantada de la vida y feliz con esta divertida decisión conjunta que, una vez más, muestra la bonita unión y puntos en común que tienen.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Bárbara Camila y su novio comparten emocionados el nuevo paso que han dado juntos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.