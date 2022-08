Hija de Carolina Sandoval habla de su lucha contra el bullying Bárbara Camila abre un capítulo de su vida y explica cómo ha tenido que lidiar con las agresiones en su contra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A partir de este 16 de agosto, Bárbara Camila Sandoval acompañará a su madre Carolina Sandoval en su podcast ¡Cuéntamelo todo! "Todo lo que resta del año Bárbara va ser mi co-presentadora y hoy arrancamos con un episodio súper fuerte, súper chévere", mencionó La venenosa a People en Español. En este episodio la hija de la famosa abrió el corazón y reveló su lucha contra el bullying que le hacen en las redes sociales, donde critican su figura. "Claro que me va afectar algo, somos seres humanos", mencionó Bárbara Camila en el mencionado podcast. "Cuando una persona o varias te están diciendo algo". "No entiendo a veces el punto de por qué lo hacen; no sé si es porque están envidiosas. En vez de enfocarse en todo lo que hago, en lo que diría es tanto bien, en muchos trabajos que hago para mí, mis estudios, como universitaria, mis negocios", continuó. "El 90 por ciento estoy bien, estoy súper feliz, orgullosa del cuerpo que tengo, de todo lo que tengo en esta vida, agradecida". De hecho, la universitaria y su madre están claras de que no tienen que aceptar las agresiones en las redes sociales. "Algo que dicen 'si ustedes quieren estar como figura pública, deben aceptar todo lo que les van a decir' ¡imagínate! Si quiero estar en el área pública, en las pantallas, en las redes, en un podcast; eso no significa que tengo que aguantarme las faltas de respeto que comete la gente", advirtió. "Al final del día, de verdad, no es algo que me va a molestar, que me va a parar de seguir enfrentándome a la vida o seguir luchando por mis sueños. Estoy bella, me siento bella. Estoy tan agradecida del nuevo año que viene, voy a cumplir 19 años. Cada día más cerca a ser la mujer que me imagino en la cabeza", advirtió. Carolina Sandoval y Barbara Camila Credit: Instagram/@venenosandoval SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien, Bárbara Camila reconoce "que si me afectan algunos comentarios, claro que sí", cada día ha aprendido a luchar contra eso y ahora solo quiere enfocarse en cumplir sus metas. "Creo que cada día si estoy, en realidad, más cerca de ser esa mujer de mi propia manera", mencionó. Quiero ser una mujer así tan trabajadora, tan bella, tan brillante como mi mamá". Habrá que escuchar los próximos episodios de ¡Cuéntamelo todo! Para conocer otros secretos de Carolina Sandoval y Bárbara Camila.

