Hija de Carolina Sandoval conoce a Jill Biden; "Estoy muy agradecida" Un emotivo encuentro entre Bárbara Camila, la hija de Carolina Sandoval, y la Primera Dama, Jill Biden, se llevó a cabo. Te damos todos los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Primero fue Carolina Sandoval quien estuvo en la Casa Blanca departiendo con la pareja presidencial Jill y Joe Biden. Ahora, tocó el turno de Bárbara Camila, la primogénita de la presentadora, la que, en el marco del Mes de la Herencia Hispana, convivió con la Primera Dama en el Museo Nacional de Arte Mexicano de Chicago. Fue la jovencita la encargada de dar a conocer lo que representó para ella este importante encuentro. "Estoy aquí con la Primera Dama, la Dra. Jill Biden, celebrando el Mes de la Herencia Hispana en el Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago", escribió en su cuenta de Instagram. "Qué honor fue haber tenido esta hermosa conversación con ella", agregó. "¡Estoy muy agradecida y emocionada de este acercamiento tan importante; el cual, fue gracias a ustedes mi familia digital. Hablamos de esos temas que nos interesan a ¡nosotros los hispanos! Fue lindo ver que nuestra voz y opiniones cuentan". La empresaria acompañó el texto con una selfie donde posa con Biden; ambas portan cubrebocas. También, incluyó una imagen donde se le puede apreciar de perfil y teniendo al avión presidencial estadounidense como fondo. Jill Biden se pronunció ante la instantánea. "¡Gracias por celebrar conmigo Bárbara Camila! ¡Ya está causando un impacto en tu comunidad y sé que continuará creciendo!", mencionó en un mensaje que posteó junto a la mencionada imagen. Carolina Sandoval Credit: IG/Carolina Sandoval SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas reaccionaron a este encuentro con halagos y felicitaciones hacia la chica. "Barbara Camila eres un orgullo hispano mi niña"; "Felicidades Barbarita por todos tus logros eres una fregona, guerrera"; "Muchas felicidades Barbarita es un orgullo. Sigue adelante, puedes lograr todo y lo estás viendo a tu corta edad dando grandes pasos", y "Vamos Bárbara. Inspiración para esta gran juventud. Me encanta ver hacia donde vas señorita", fueron algunos de los comentarios. Bárbara Camila prometió que dará a conocer mayores detalles de este especial encuentro. "Por cierto, esperen toda la charla, muy pronto", concluyó.

