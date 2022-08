¡A lo grande! Bárbara Camila celebra su 19 cumpleaños con una fiesta por todo lo alto El festejo de la cumpleañera estuvo lleno de sorpresas ya que fue en torno a la temática de Bad Bunny, a cuyo concierto en Miami asistió esa noche y se disfrutó al máximo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Uno no celebra sus 19 años todos los días, así que, como era de esperar, Bárbara Camila recibió este día con la mayor de las alegrías y un sinfín de sorpresas que su familia tenía preparadas para ella con todo el amor. Su admiración a Bad Bunny y su música fueron la excusa perfecta para hacer de ese día un festejo temático basado en el cantante puertorriqueño, quien estuvo presente en cada detalle de esta jornada tan especial para la empresaria. Desde la tarta hasta su salida nocturna al concierto que el artista dio en Miami, estuvieron dedicados a una de la grandes pasiones de la joven, quien vivió una celebración que no termina aquí. Bárbara Camila Bárbara Camila | Credit: IG/Bárbara Camila A su lado, siempre cómplice de su felicidad y organizadora de lujo, estaba su mami, Carolina Sandoval, quien estuvo compartiendo el minuto a minuto de este día, sus aventuras y todo lo que preparó en la casa para sorprender a su ya no tan pequeña. Madre e hija mostraron con emoción a su público desde el look que iba a ponerse ese día hasta el momento tarta en el que Bárbara Camila se quedó sin palabras al ver el diseño que tenía el espectacular dulce. Siempre generosa con sus seguidores, la feliz cumpleañera también mostró lo bien que se lo pasó en el concierto del cantante compartiendo videos en directo desde Instagram cantando y bailando. Lo hizo junto a sus amigas del alma, sus inseparables socias de alegría y felicidad, con quienes también dio la bienvenida a estas 19 primaveras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su abuelita, su hermana y todos los suyos estuvieron a su lado para abrazarla más fuerte que nunca por la llegada de este nuevo año. La casita está lista para seguir celebrando este sábado que Bárbara cumple un nuevo año de vida y Carolina como orgullosa madre. "Te amo más que a mi vida misma, te amo en mayúscula, te amo porque Dios me dio la bendición de recibirte en mi vientre para conocer el amor incondicional", escribió la conductora venezolana. "Esta celebración apenas empieza y en mi familia amamos las fiestas, porque en familia todo es mejor y, por cierto, nuestra Bárbara Camila no festeja sola sus 19, ya que yo hoy, 13 de agosto, estoy celebrando 19 años como madre de mi primera gran bendición que Dios me envío", escribió la mamá emocionada. ¡Muchas felicidades a las dos!

