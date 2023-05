Bárbara Camila disfruta de unas vacaciones inolvidables en compañía de su novio La hija de Carolina Sandoval compartió todos los detalles a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara Camila Bárbara Camila, hija de Carolina Sandoval | Credit: Instagram Bárbara Camila; Mezcalent Muchos famosos aprovecharon el fin de semana de Memorial Day para viajar y desconectar de la rutina. Este fue el caso de Bárbara Camila, la hija de la periodista e influencer venezolana Carolina Sandoval, quien disfrutó de unos días de sol y playa en compañía de su novio. La joven influencer de 19 años, quien también es hija del exconductor de Telemundo Karim Mendiburu, y su pareja eligieron como destino turístico para estas mini vacaciones Lake Worth, ciudad ubicada en el condado de Palm Beach, en el estado de Florida. Siempre activa en las redes sociales, la primogénita de Sandoval no dudó en compartir algunos detalles de esta escapada de fin de semana a través de su página de Facebook, donde está a punto de alcanzar los 3 millones de seguidores. Bárbara Camila Bárbara Camila | Credit: Facebook Bárbara Camila "Estoy aquí en la playa. Vine con mi novio, estamos de vacaciones en una ciudad en Florida que se llama Lake Worth. Es mi primera vez aquí y estamos disfrutando de nuestro primer día acá", comenzó contando Bárbara Camila teléfono móvil en mano desde la playa. "Estamos nosotros dos solos aquí este fin de semana y vamos a hacer muchas actividades, vamos a estar aquí disfrutando del clima, de los restaurantes, hay muchas cosas que hay que hacer aquí", agregó. Bárbara Camila Bárbara Camila y su novio | Credit: Facebook Bárbara Camila La joven estudiante comentó que era la primera vez que venía a esa zona de Florida. "Es como una ciudad supercool, queda a una hora y media de Miami y está superlindo, la gente de lo que hemos visto están superamables… Se nota que es como un pueblito y nos encanta". Bárbara Camila Bárbara Camila y su novio | Credit: Facebook Bárbara Camila SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto queda a una hora y media de Miami, nos vinimos en carro, rentamos un Airbnb en la aplicación y una experiencia de verdad superinteresante, supercool. Fue superfácil de planificar, simplemente elegimos una ciudad aquí en Miami, elegimos el Airbnb y nos vinimos", detalló. Mira el video

