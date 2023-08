Bikini, playa y amor: así festejó Bárbara Camila su 20 cumpleaños en la República Dominicana 20 y fabulosa: Bárbara Camila celebró su cumpleaños en bikini y en la mejor compañía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir barbara camila cumpleanos 20 republica dominicana Credit: Barbara Camila IG El cálido sol de la República Dominicana se convirtió en el telón de fondo perfecto para el cumpleaños número 20 de la talentosa empresaria y sensación de las redes sociales, Bárbara Camila. Acompañada por su amada familia y su novio, Bárbara no escatimó en compartir momentos radiantes en su popular cuenta de Instagram, donde ya reúne un millón de seguidores. Un bikinazo de bienvenida a la década de los 20 Bárbara Camila dio la bienvenida a sus 20 años con un bikinazo que dejó a todos boquiabiertos. El escenario idílico resaltaba no solo su belleza sino también la energía y la vitalidad que caracterizan a esta joven emprendedora. Junto a ella, su madre Carolina Sandoval, su abuela, su hermana, su padre y su novio, compartieron risas, abrazos y momentos inolvidables. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un mensaje de amor maternal La madre de Bárbara, Carolina Sandoval, le dedicó palabras conmovedoras en su día especial: "TE A M O 👉🏻🌟 nunca olvides que te amo tanto que te daría cada gota de la sangre que nos corre por las venas". A los 20 años, Bárbara Camila ha logrado forjar su propio camino como una empresaria emergente. Su nombre, convertido en una marca, se ha convertido en sinónimo de estilo y calidad. Su empresa, creada con determinación y visión, ofrece una amplia gama de productos, desde conjuntos y blusas hasta pantalones y modelos deportivos. A pesar del corto tiempo en el mercado, estos productos han conquistado los corazones de sus seguidores y clientes, convirtiéndose en un rotundo éxito.

