Bárbara Camila saca de dudas y por fin cuenta qué carrera está estudiando en la universidad La joven empresaria compartió a sus seguidores qué estudios superiores está cursando. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo está a sus pies. Así se lo ha hecho ver su madre, Carolina Sandoval, a quien Bárbara Camila considera "la mejor mujer". De ella ha aprendido a ser constante, trabajadora y creer en sus sueños. La primogénita de la conductora lo ha hecho al pie de la letra y, a sus 19 años, es una empresaria de éxito que ha creado su propio imperio y también una estudiante universitaria con ganas de saber mucho más. Tras su regreso de Chicago, la también influencer se matriculó en la Florida International University, donde cursa una carrera que le hace muy feliz. En el Día de la Mujer, Bárbara habló un poquito más de lo que está estudiando y de su forma de ver la vida. Bárbara Camila Credit: Instagram / Bárbara Camila "Uno debe estar agradecido con Dios y con uno mismo porque la vida es tan corta y uno no quiere estar pendiente de las cosas que no son permanentes, uno se enfoca en cosas temporales que te dan estrés y esas cosas se van a ir, va a haber un día en que no va a existir eso... Si algo me está pasando, algo no me está gustando, yo sé que no todo es permanente, uno tiene que seguir con disciplina y motivación, así estoy en mi vida últimamente", arrancó con toda la positividad. Las preguntas por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y uno de ellos le pidió que contara qué está exactamente estudiando. "Ya pronto voy a estar en mi tercer año de la universidad, ¡qué rápido pasa el tiempo! Me parece una locura, la vida va muy rápido y hay que disfrutarla", siguió sorprendida y muy contenta. La primogénita de Sandoval dio a conocer qué estudios cursa. "Yo estoy en Psicología, en pre-medicina en la universidad", explicó. Son tantas las cosas que le gustan que sería capaz de estudiar más de una carrera. "Hay tantas carreras que me encantan que si yo pudiera hacerlas todas las haría, quisiera ser abogada, escritora, doctora, quisiera hacer marketing, arte, fotógrafa...", dijo con el entusiasmo que le caracteriza. A pesar de ser una amante del conocimiento, su foco, por ahora, lo tiene claro. "Al final del día estoy haciendo Psicología, pre-medicina, ese es el camino donde estoy ahorita, pero como tengo que tomar varias clases como de Matemáticas, Estudios Sociales, Sociología, veo tantas cosas diferentes que al final del día me gustan todas, no sé cómo una persona puede elegir solo una cosa para el resto de su vida", prosiguió en su charla con sus fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su caso, su imaginación no tiene límites y visualiza un futuro lleno de posibilidades, para nada estático, sino atrevido y abierto a todo lo que le haga feliz. "En mi futuro yo me imagino poder ser doctora, a lo mejor, o también tener a ustedes como negocio, en las redes sociales, mostrarles mi vida, me gusta tener mi propio negocio, como barbaracamila.com, me gusta tener tantas cosas diferentes como títulos a mi nombre, eso es lo que me hace feliz, no solo hacer una cosa, sino varias", continuó. Bárbara tiene claro que quedarse de brazos cruzados no es la opción, como tampoco la de hacer demasiado caso a quienes se la pasan criticando su vida. "Hay mucha gente que me dice cosas negativas, que quieren comentar de mi vida, de mi cuerpo o las cosas que yo hago, mis decisiones, de la universidad, del hogar, de mi mamá, lo que sea, yo enfrento esas cosas con actitud positiva, yo sé quién soy y qué es lo que Bárbara quiere ser en el futuro, esa es mi mentalidad", aseveró con una gran sonrisa.

