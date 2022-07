Bárbara Camila cuenta cómo ha cambiado su vida y por qué: "No sabía manejar esa situación" La joven se sinceró con su madre, Carolina Sandoval, en su podcast Cuéntamelo todo, en el que por primera vez comparte qué le ha hecho dar un giro a su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gracias a sus redes y a las de su mamá, Carolina Sandoval, el público ha visto crecer, en todos los sentidos, a Bárbara Camila. La joven, a punto de cumplir sus 19 años, tomó una decisión definitiva en su vida y hoy cuenta qué le hizo tomar ese camino. El año pasado por estas fechas, la exitosa influencer se preparaba para independizarse y mudarse a vivir a Chicago donde cursaría sus estudios universitarios. Aunque hoy día reconoce que fue una experiencia única, a los pocos meses se dio cuenta de que ese no era su lugar. "Me encantó la experiencia, Chicago es otro mundo diferente a Miami... Fue algo como 'wow, estoy un planeta distinto'. Me sentía grande, estaba super emocionada porque comenzaba mi carrera", explicó a su mamá en su podcast Cuéntamelo todo. Y lo contó. Ante las preguntas de muchos, las críticas de otros y también tras su propia introspección, Bárbara Camila ha querido contar, no para dar explicaciones sino para empatizar con quienes se hayan sentido igual, qué hizo click en su interior para regresar a Miami. Carolina Sandoval Carolina Sandoval y su hija Bárbara Camila | Credit: YouTube Carolina Sandoval Todo ocurrió cuando uno de sus profesores les pidió que planificaran su vida en sus próximos tres años. "Al responderle las preguntas y hacer el proyecto, dije 'wow, faltan tres años más aquí en esta ciudad, es mucho tiempo. ¿Tengo que ver a mi familia tan pocas veces al año?'. Fue algo raro, en ese momento me asusté... No sabía cómo manejar esa situación... Yo decía 'pero si esto es todo lo que yo quería desde que era chiquita, ¿por qué me siento incompleta?'", expresó. Aunque pueda parecer una decisión poco valiente para algunos, la joven estudiante piensa todo lo contrario. No fue sencillo transmitírselo a su familia, pero hubiera sido más cobarde aguantar callada y no hacer lo que le dictaba su corazón. "Yo pensaba en lo que iban a decir mis seguidores, mis familiares, yo hablaba conmigo misma y pensaba '¿cómo voy a decirle esto a mi mamá? ¿Cómo le digo que mi sueño cambió?'... Es difícil decirle la verdad a los seres que te quieren y a ti misma", aseguró, pero más difícil hubiera sido mantener un status en el que no era feliz. Así que se atrevió y regresó a Miami. Y en su vuelta a casa ya todo había cambiado. Nada era lo mismo y las cosas que había dejado también se habían transformado... para bien. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No regresé a lo mismo de antes. Han cambiado muchas cosas, la casa de nuestros sueños, mi familia ha madurado mucho, mi mamá ha manejado su ansiedad. Estoy super feliz, estoy es donde yo tenía que estar, ya se está cerrando este ciclo y empieza mi nuevo año, 19 años, es impresionante como todo cambia en un año", matizó. En estos días ya ha ido al campus de su universidad donde continuará sus estudios y está emocionada con el lugar y todo lo que se viene. Con esta decisión y el hecho de contarla abiertamente, Bárbara Camila quiere transmitir que, a veces, un paso atrás son 10 hacia adelante, y que actuar por lo que piensen los demás es sinónimo de infelicidad. "Yo mandé una niña a Chicago y recibí a una mujer en Miami", concluyó Carolina orgullosa del testimonio de su hija.

