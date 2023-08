Bárbara Camila comparte su inspirador testimonio en Despierta América La hija de Carolina Sandoval estuvo este martes en vivo en el programa matutino de Univision. "Qué duro", expresó Karla Martínez al escuchar su historia sobre su lucha contra el sobrepeso y el acoso en redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karla Martínez; Bárbara Camila Karla Martínez; Bárbara Camila | Credit: Despierta América (x2) Bárbara Camila, la hija de Carolina Sandoval, ha sido objeto de crueles comentarios en numerosas ocasiones a través de las redes sociales por su peso. Hace algo más de un mes, la joven abría su corazón de la mano de la doctora Acosta Then y compartía un duro testimonio al respecto: "Me llamaban de todo, me decían que cómo yo me creía una Barbie cuando soy un cerdo, cuando soy una vaca, cuando soy bajita y tengo las piernas gruesas". Afortunadamente, la primogénita de la periodista e influencer venezolana ha crecido en un entorno lleno de amor que le ha dado la fortaleza para enfrentarlo todo con madurez. Y hoy busca ayudar a otros con su ejemplo. La joven influencer de 19 años estuvo este martes en vivo desde el estudio del programa Despierta América compartiendo su inspirador testimonio con la audiencia. La también hija del conductor mexicano Karim Mendiburu participó en un panel que organizó el show matutino sobre el reto que afrontan los adolescentes en la búsqueda de su peso ideal. Bárbara Camila Bárbara Camila en Despierta América | Credit: Despierta América "Vamos a hablar de este tema que yo creo que afecta a muchísimos hogares. El sobrepeso nos puede afectar tanto física como emocionalmente, en especial a los adolescentes, quienes además de lidiar con eso están expuestos al acoso. Ese fue el caso de Bárbara Camila Sandoval, la hija de nuestra colega Carolina Sandoval", compartió Karla Martínez. "¿Cómo te sentías Bárbara cuando la gente te decía esos nombres tan espantosos siendo una niña?", comenzó preguntándole la presentadora mexicana. Karla Martínez Karla Martínez, conductora de Despierta América | Credit: TelevisaUnivision "Para mí fue como un shock", reconoció Bárbara Camila. "Yo tenía toda mi vida básicamente en la figura pública por mi mamá, incluso estaba en este show cuando yo era más chiquita, entonces la gente literalmente me vio crecer y no supe cómo manejar eso; si yo era la niña que a todo el mundo le encantaba ver, era la que tenía el cabello así grande y después comencé a crecer y ya era mujer, tenía muchas hormonas y el peso va cambiando y ese fue el único tema que la gente quiso mantener en las redes, quiso hablar de eso y todo lo demás que yo tenía ya no existía y yo no podía saber de ninguna manera cómo manejar eso". Bárbara Camila Bárbara Camila en Despierta América | Credit: Despierta América "Qué duro", comentó Martínez al escuchar su testimonio. "Y además a ti te tocó doblemente difícil porque bueno, como lo mencionaba anteriormente, tu mamá es una figura pública y salías en todas las redes y de alguna manera estabas más expuesta. Cómo decides perder peso y a lo mejor tu mamá también te ayudó de alguna manera a enfrentarte a toda esta gente…". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven explicó que "después de la pandemia hubo un momento que lo único que yo hacía era quedarme en la casa, en la cama, no salía y comencé a comer mucho, me estaba descuidando y no supe cómo manejar eso". "Hasta que un día voy al doctor a hacerme mi chequeo anual y me dice que estoy en sobrepeso y me dijeron que pesaba 149 libras y para mi estatura eso era increíble y apenas en ese momento tenía 17 años, era una niñita y yo no debería estar pesando eso. Me sentía mal, tenía muchos problemas estomacales. Ese mismo día le dije a mi abuela 'ayúdame, vamos a cambiar mi alimentación, quiero sentirme bien, aparte de lo físico quiero estar bien y quiero que mi salud, que es lo más importante, sea mi prioridad'".

