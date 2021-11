Bárbara Camila comparte los duros ataques de los que ha sido víctima: "¡Es mi vida!" Sin rencor de ningún tipo, pero de frente, la hija de Carolina Sandoval compartió un directo con su madre donde dio a conocer los ataques que sufre cada día en redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 18 añitos, Bárbara Camila puede presumir de una madurez y personalidad arrolladoras. Lo demuestra en cada una de sus apariciones en redes, concretamente en los directos donde habla con sus seguidores de temas interesantes y de actualidad que atañen a todos. En esta ocasión, la joven estudiante compartió este en vivo con su madre, Carolina Sandoval, para hablar de un asunto que está a la orden del día: el dilema de las redes sociales. Un espacio donde te aman y odian a partes iguales y en el que los insultos y faltas de respeto pueden hacer mucho daño. Bárbara Camila ha confesado ser víctima de este grupo, eso sí, minoritario, que cuestiona cada resquicio y paso de su vida. Precisamente en esta intervención con su madre algunos criticaron el color tan pálido de su cara. Algo a lo que ella respondió con la inteligencia y el humor al que tiene a todos acostumbrados. "Bueno, no estoy en Miami recibiendo sol las 24 horas del día. Así funciona la piel humana", dijo con ironía al mencionar que ya casi, casi nieva en Chicago, ciudad en la que vive. Este no ha sido ni el primer ni el último ataque que recibe. Ella es consciente de que exponerse conlleva esos riesgos. Lo ha visto hacia su madre y ahora lo está experimentando ella al mostrar más su vida, su cambio físico y sus rutinas. Lo que no entiende es la barrera que se cruza casi a diario faltando un valor tan importante como el respeto a las decisiones de los demás. "Cuando hago algo, cualquier cosa, si estoy con mis amigas y estoy hablando en inglés con ellas, o si estoy comiendo algo saludable y no sea algo como una pizza, porque es mi estilo de vida... si voy al gimnasio, cualquier tipo de cosa siempre me lo critican", explicó con la educación y la dulzura que Bárbara Camila siempre desprende. Barbara Camila Credit: Instagram/@barbaracamilas Lo mejor de todo es que ella acepta que "al ser figura pública estoy expuesta a ese tipo de cosas y no puedo controlar a todo el mundo y tampoco quiero cambiar los pensamientos de los demás, pero no entiendo por qué hay tantas personas negativas... Si no les caigo bien, que se vayan", prosiguió. Y todo bajo la atenta mirada de una madre orgullosa que también compartió algunas de sus vivencias, pero siempre dejando el protagonismo a su princesa que se supo defender como nadie. Carolina Sandoval Carolina Sandoval junto a su hija Bárbara Camila | Credit: IG/Carolina Sandoval "Yo solo trato de transmitir paz, felicidad y tranquilidad", concluyó con la mejor de sus sonrisas. Un ejemplo claro de que las redes también tienen cosas muy positivas.

