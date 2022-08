Bárbara Camila celebra su cumpleaños en bikini La hija de Carolina Sandoval celebra su cumpleaños en bikini y al estilo Bad Bunny Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Barbara Camila Credit: Instagram/@barbaracamilas La hija de Carolina Sandoval, Bárbara Camila, celebró su cumpleaños número 19 con una fiesta por todo lo alto. Para empezar la celebración, la joven empresaria asistió al concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien se presentó ante un lleno rotundo en el Hard Rock Stadium en Miami, junto a sus amigas. Al llegar a su hogar, su mami la estaba esperando para empezar la celebración. Ademas de posar junto a la hermosa decoración inspirada en Bad Bunny, Bárbara también marcó este día especial con un video en bikini. Feliz cumpleaños al estilo Bad Bunny "Me gustan mucho 'Las Bárbara', 'Las Camila', 'Las Sandoval', escribió la joven en el pie del clip -en referencia al tema musical "Titi me preguntó" del conejito malo. "Ella admira mucho a Benito. Lo ve como un empresario que hace mucha bulla por su parte pública, pero sabe que ayuda a mucha gente en silencio. Eso a ella le parece interesante", dijo Sandoval. Empresaria exitosa A sus escasos 19 años, Bárbara Camila ha conquistado el mundo. Además de estudiar la carrera de psicología en Miami es una exitosa empresaria e influencer. "Me gusta la medicina porque además de curar a las personas también conectas con las personas y con las redes sociales también lo puedes hacer. Estás proyectando tu voz, tus pensamientos. Pienso que es algo perfecto para mí. Me gusta usar mi voz para bien y conectarme con personas de cualquier edad. Es para entretenimiento y para salud mental", expresó en entrevista con People en Español.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bárbara Camila celebra su cumpleaños en bikini

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.