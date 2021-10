Así sorprendió Mario Andrés Moreno a Bárbara Bermudo por su aniversario de casados ¡Mira las fotos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Barbara Bermudo Credit: Instagram/ Barbara Bermudo Bárbara Bermudo y Mario Andrés Moreno cumplen en noviembre 13 años de casados. Este año la pareja celebró por adelantado esta importante fecha en octubre, haciendo un viaje juntos al Valle de Napa en California. Acompáñalos en esta romántica aventura. Empezar galería Contando sus bendiciones Barbara Bermudo Credit: Instagram/ Barbara Bermudo "Feliz y agradecida. Gracias Valle de Napa por dos días inolvidables con amigos especiales. No olvidaré el cariño de personas tan amables que hicieron la diferencia en cada viñedo", escribió la presentadora puertorriqueña Bárbara Bermudo junto a esta foto en Instagram. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio California Dreaming Barbara Bermudo Credit: Instagram/ Barbara Bermudo "Llegamos a esta región de California, adelantando la celebración de nuestro aniversario en este hermoso lugar. Gracias mi Mario Andrés Moreno por esta sorpresa", expresó Bermudo. 2 de 7 Ver Todo Complicidad Barbara Bermudo Credit: Instagram/ Mario Andres Moreno "Contigo todo es más divertido, interesante y único", escribió Moreno en Instagram sobre su esposa. "Tan feliz de llegar a este momento de nuestra vida y agradecido por tu apoyo y tu complicidad por los últimos 20". 3 de 7 Ver Todo Anuncio En el paraíso Mario Andres Moreno Credit: Instagram/ Mario Andres Moreno "Triste cuando se acaba pero es tiempo de regresar", escribió el presentador de Mega TV junto a esta foto con Bermudo disfrutando de un hermoso paisaje. 4 de 7 Ver Todo ¡Salud! Barbara Bermudo Credit: Instagram/ Mario Andres Moreno Disfrutando de un buen vino y la mejor compañia. 5 de 7 Ver Todo Como el buen vino Barbara Bermudo Credit: Instagram/ Mario Andres Moreno "Conociendo el arte del vino", escribió el presentador colombiano junto a Bermudo en unas bodegas en Napa. Este amor solo parece mejorar con el paso de los años...como el buen vino. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Plenitud Barbara Bermudo Credit: Instagram/ Mario Andres Moreno "¡Ahora estoy completo!", expresó Moreno junto a su esposa en la bahía de San Francisco, donde comenzó su divertido viaje. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Así sorprendió Mario Andrés Moreno a Bárbara Bermudo por su aniversario de casados ¡Mira las fotos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.