Bárbara Bermudo y su esposo orgullosos por la graduación de Daniel Andrés

barbara bermudo daniel andres graduacion Credit: Mario Andre Moreno IG

Barbara Bermudo y su esposo viajaron hasta California para celebrar en grande al joven: mira las fotos.

¡Felicidades Daniel Andrés!

barbara bermudo daniel andres graduacion Credit: Mario Andre Moreno IG

Bárbara Bermudo y su esposo Mario Andrés Moreno empacaron maletas y se trasladaron a California para celebrar en grande a Daniel Andres, el hijo del empresario. "Misión cumplida, ¡felicidades! Mi Daniel Andrés graduado. Bárbara, [gracias] por todo el apoyo para lograrlo en familia".

Roberto Palezuelos felicita a su hijo

Roberto Palezuelos publicó esta foto familiar para felicitar a su hijo, fruto de su relación con Yadira Garza.

"Con mi Robert, preparándolo para ser un gran hombre. Formándolo para el futuro", escribió el actor en el pie de la imagen que compartió en su cuenta de Instagram.

Rosalía triunfa en el Zócalo

Rosalía presenta su espectáculo en el escenario del Zócalo de la capital mexicana Credit: Mezcalent

Rosalía presentó un gran espectáculo en el escenario del Zócalo de la capital mexicana. "México, ayer fue uno de los días más felices de mi vida. Gracias a todos los que vinieron y llenaron el Zócalo. Este ha sido el concierto más grande que he dado en mi carrera. México, tienes para siempre mi corazón", escribió la española en sus redes sociales.

Michelle Renaud con sus amores

La actriz Michelle Renaud derrochando felicidad en la playa junto a los amores de su vida. "Con todos mis amores. Así me siento en plenitud", dijo la actriz, quien también aprovechó para dedicarle unas tiernas palabras a su pareja, el actor Matias Novoa. "Superaste mis sueños".

Maluma recibe reconocimiento especial

Maluma atiende con su hermana Manuela Londono Arias a la Impact Awards Gala de Playing for Change 2023 Credit: Mezcalent

Maluma atendió con su hermana Manuela Londono Arias a la Impact Awards Gala de Playing for Change 2023 en la que recibió un reconocimiento especial con su labor con la juventud.

Pamela Silva guapa en una gala

Pamela Silva (Primer Impacto) atiende como invitada a la Impact Awards Gala de Playing for Change 2023 Credit: Mezcalent

La reportera de Primer impacto, Pamela Silva, guapísima en la gala Impact Awards de Playing for Change 2023, en la que Maluma recibió un reconocimiento especial.

