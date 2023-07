Las vacaciones de verano de Bárbara Bermudo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Barbara Bermudo familia Credit: Instagram/ Barbara Bermudo Bárbara Bermudo y Mario Andrés Moreno están disfrutando a plenitud el verano del 2023. La pareja viajó a París con sus hijas Mía, Camila y Sofía. También se dieron una escapada a Grecia y las Bahamas. ¡Mira sus fotos! Empezar galería Bendito entre las mujeres "Gracias doy a Dios y a mi familia por apoyarme a llegar a este hermoso país donde he podido crear una familia", escribió el presentador colombiano Mario Andrés Moreno en Instagram, junto a una foto con su esposa y sus hijas celebrando el 4 de julio en las Bahamas. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Mar Caribe Los presentadores mostraron cuerpazos en las aguas cristalinas de las Bahamas. 2 de 7 Ver Todo Merecido descanso "Descansando un poco en este paraíso" escribió Mario Andrés Moreno con su esposa Bárbara Bermudo desde Exumas, Bahamas. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Soñando despiertos en Grecia La pareja viajó a Grecia con sus hijas para celebrar el Día del Padre en junio. "Eres nuestro motor y no podemos pedir por un mejor ejemplo", escribió Bárbara Bermudo sobre su esposo. 4 de 7 Ver Todo Bendecidos en Bahamas Mario Andrés Moreno posó junto al mar con 'La Miss Universo de mi universo", como llama a su esposa Bárbara Bermudo. 5 de 7 Ver Todo Paisajes divinos La pareja se dio una escapada romántica a Grecia, donde cenaron junto al mar mediterráneo. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Mamma Mía! "Bendecidos de poder visitar un paraíso llamado Grecia y conocer las islas más hermosas", escribió la presentadora puertorriqueña en Instagram. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

