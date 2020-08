Bárbara Bermudo comparte triste noticia: "Sufrimos una pérdida muy grande en mi familia" La periodista compartió un emotivo video donde informa del dolor tan grande que ha vivido ella y los suyos este verano con la marcha de un miembro muy querido de la familia. "¡Qué vacío siento en mi corazón!". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su familia es su vida. Desde que saliera de Univisión hace casi cuatro años, Bárbara Bermudo sigue trabajando pero más centrada en los suyos. A través de las redes sabemos cómo está y nos regala momentos entrañables de su día a día en casa junto a sus tres hijas y su esposo Mario Andrés Moreno. Sin embargo, el mes de agosto no comenzó lo bien que hubieran deseado. La puertorriqueña y el resto de su familia perdieron a un miembro del equipo al que adoraban y que hacía sus vidas más felices. "Hace unos días sufrimos una pérdida muy grande en mi familia, se nos fue nuestro compañerito perruno quien estuvo con nosotros ¡por 19 años! Tantos recuerdos y alegrías nos deja Coqui, siempre estaré agradecida por haberlo tenido en mi vida por tanto tiempo", expresó con mucho sentimiento. Coqui fue su primer amor perruno, como ella dice, y quien le acompañó en sus aventuras y desventuras de vida y profesionales. Estuvo siempre a su lado y fue su fiel compañero en las buenas y en las malas. El chiquitín se adaptó perfectamente a la llegada del marido de Bárbara y las chiquitinas a las que dio juego, protección y muchos momentos de amor y cariño. La conductora quiso recordarle con este entrañable video que recoge algunos de los momentos más entrañables con él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te amo desde el primer momento. Todo va a estar bien, todos te queremos mucho. 19 añitos con nosotros. Siempre fuiste un perrito muy lindo y muy bueno. Esas canitas, todas las he visto salir una por una. Te amamos, te queremos mucho Coqui". Con estas palabras y la voz entrecortada, Bárbara le dijo adiós a su leal compañero. Te deseamos un hermoso viaje al arcoiris pequeño, gracias por tanto amor y entrega verdadera. Descansa en paz precioso Coqui. Todo nuestro apoyo y cariño para toda la familia en estos momentos.

Close Share options

Close View image Bárbara Bermudo comparte triste noticia: "Sufrimos una pérdida muy grande en mi familia"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.