Bárbara Bermudo sorprende con unas imágenes sin una gota de maquillaje La periodista puertorriqueña se ha mostrado en redes totalmente al natural y luce más espectacular que nunca a sus 44 años. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es una de las caras más bellas de la televisión. Y aunque la echamos de menos en la pantalla chica, al menos podemos disfrutarla en sus redes sociales donde no deja de sorprendernos. Además de compartir momentos entrañables con sus tres hijas y su marido Mario Andrés Moreno, también presume su espectacular físico al natural y sin una gota de maquillaje. En sus recientes publicaciones ha mostrado a sus seguidores cómo se ve su rostro en el día a día, con sus pequeñas en el parque y sin compromisos glamurosos. Image zoom Bárbara Bermudo La que fuera presentadora de Primer Impacto durante muchos años se ha mantenido alejada de la televisión desde entonces. Pero eso no significa que haya estado parada. La puertorriqueña ha estado ocupada en seminarios de apoyo a los demás, además de vivir por y para su preciosa familia tal y como se puede ver en estas imágenes. Image zoom Bárbara Bermudo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según indica en sus redes hay un proyecto entre manos junto a su marido del que no ha revelado mucho pero que le hace especial ilusión. La periodista ha compartido videos del momento en que ambos posan frente a las cámaras dando un aperitivo de lo que se traen entre manos. Estaremos encantados de volver a verla frente a las cámaras y disfrutar de su profesionalidad y entrega. ¡No nos hagas esperar mucho querida Bárbara! Advertisement EDIT POST

