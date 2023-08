Exclusiva: Así celebró Bárbara Bermudo el octavo cumpleaños de su hija Sofía Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Bárbara Bermudo Credit: Cortesía de Bárbara Bermudo Bárbara Bermudo celebró el octavo cumpleaños de su hija Sofía en Orlando, en un castillo digno de sus princesas. "Sofía siempre será la bebé de la familia", dice la presentadora y empresaria puertorriqueña. "Celebrar su cumpleaños es una bendición porque nos permite reunirnos como familia y mostrarle cuánto la amamos". Empezar galería Celebrando a su princesa Bárbara Bermudo Credit: Cortesía de Bárbara Bermudo "Es un momento especial en el que podemos consentirla y hacerla sentir amada", dice sobre el cumpleaños de su hija menor. Bárbara Bermudo viajó con sus hijas y su esposo Mario Andrés Moreno a Orlando, Florida, y se hospedaron en Small World Castle, una mansión que parece un castillo privado. "Ver su felicidad y emoción durante su día es una bendición, le damos gracias a Dios por su vida porque ella llegó con un gran propósito a nuestras como cada una de nuestras hijas", añade Bermudo. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Castillo mágico Bárbara Bermudo Credit: Cortesía de Bárbara Bermudo "Es un sueño hecho realidad para cualquier niño o adulto", dice Bermudo sobre esta locación donde pasaron el fin de semana. "Es la réplica del castillo mágico de Disney que está a solo 15 minutos de los parques de Orlando". "Los niños pueden elegir entre dos suites con entradas ocultas a parques infantiles interiores (uno parece un bosque encantado), y un escenario de karaoke de princesas", dice Bermudo. "Las literas están diseñadas para parecerse al castillo y al carruaje de Cenicienta". 2 de 11 Ver Todo La cumpleañera <p>"A nuestra edad, Sofía nos ha enseñado a ser pacientes, comprensivos y a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida", dice la orgullosa mamá. "Sofía siempre ha sido una niña feliz, amable y compasiva, y estamos seguros que con estas cualidades logrará cosas en la vida y será una luz brillante para todos los que la rodean".</p> "A nuestra edad, Sofía nos ha enseñado a ser pacientes, comprensivos y a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida", dice la orgullosa mamá. "Sofía siempre ha sido una niña feliz, amable y compasiva, y estamos seguros que con estas cualidades logrará cosas en la vida y será una luz brillante para todos los que la rodean". 3 de 11 Ver Todo Anuncio Amor de hermanas <p>"Este viaje fue muy especial porque todas las hermanas Moreno estuvieron presentes: Mía, Camila, Jennifer, su sobrina Isabella y Michelle", dice Bermudo, quien tiene una cercana relación con sus hijastros.</p> <p>"Agradecemos por estos momentos, experiencias y recuerdos en familia que los unen para siempre. Siempre le recalcamos a nuestras hijas que la relación de hermanos se nutre de amor, complicidad y apoyo mutuo, que la familia es lo más importante y que es la base de todo. Me siento orgullosa que los siete hermanos se quieran y se respeten; ese es el mejor regalo".</p> "Este viaje fue muy especial porque todas las hermanas Moreno estuvieron presentes: Mía, Camila, Jennifer, su sobrina Isabella y Michelle", dice Bermudo, quien tiene una cercana relación con sus hijastros. "Agradecemos por estos momentos, experiencias y recuerdos en familia que los unen para siempre. Siempre le recalcamos a nuestras hijas que la relación de hermanos se nutre de amor, complicidad y apoyo mutuo, que la familia es lo más importante y que es la base de todo. Me siento orgullosa que los siete hermanos se quieran y se respeten; ese es el mejor regalo". 4 de 11 Ver Todo De fiesta <p>"Fuimos a varios parques de diversión porque ya que Sofía está más grande pudo disfrutarlos más", dice la presentadora, quien disfrutó en Disney World con su amado Mario Andrés Moreno.</p> "Fuimos a varios parques de diversión porque ya que Sofía está más grande pudo disfrutarlos más", dice la presentadora, quien disfrutó en Disney World con su amado Mario Andrés Moreno. 5 de 11 Ver Todo Reina de corazones Bárbara Bermudo Credit: Cortesía de Bárbara Bermudo A Sofía la consintieron "con elogios y palabras afectuosas", dice la presentadora. "Tratamos de consentir a nuestros hijas con amor y enseñanza, especialmente en estos tiempos difíciles y llenos de retos que estamos enfrentando con la crianza de nuestros hijos". 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Deseo cumplido Bárbara Bermudo "La casa ofrece una impresionante variedad de formas de entretenerte", dice Bermudo sobre Small World Castle, que cuenta con un cine, gimnasio con sauna, cancha de baloncesto, piscina, cuarto de juegos, hockey aéreo y ping pong. 7 de 11 Ver Todo Sirenitas Barbara Bermudo Credit: Cortesía de Bárbara Bermudo Bermudo disfrutó días de sol y piscina junto a la cumpleañera. 8 de 11 Ver Todo Divino descanso Bárbara Bermudo Credit: Cortesía de Bárbara Bermudo Esta relajante vista fue el paisaje perfecto para unos días en familia este verano. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Misión de amor Bárbara Bermudo Credit: Cortesía de Bárbara Bermudo Hay una historia inspiradora detrás de Small World Castle, dice Bermudo. "Esta casa se construyó y el hijo de los dueños, Santiago, murió de leucemia con 8 añitos y solo pudo ver el castillo un día antes casi morir", cuenta la presentadora. "La dueña y mamá de Santiago, Claudia Martínez, parte de la renta la destina a la fundación Santiago's Angels On Earth, que se dedica a ayudar a familias que están luchando con el día a día de la realidad de tener su hijo o hija con enfermedades críticas o terminales". 10 de 11 Ver Todo ¡Feliz cumpleaños! Bárbara Bermudo Credit: Cortesía de Bárbara Bermudo "Lo que más disfrutamos fue ver la felicidad de Sofía junto a sus hermanas", dice Bermudo. "Los momentos especiales hay que vivirlos, atesorarlos, y estoy segura que este cumpleaños número 8 lo guardará Sofia para siempre en su corazón". 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: Así celebró Bárbara Bermudo el octavo cumpleaños de su hija Sofía

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.