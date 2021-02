Close

Bárbara Bermudo revela que su esposo estuvo muy grave en el hospital El periodista Mario Andrés Moreno estuvo una semana hospitalizado a causa de la covid-19, que también afectó a otros miembros de la familia. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La periodista Bárbara Bermudo finalmente puede respirar tranquila tras seis días de angustia luego de que su esposo, Mario Andrés Moreno, tuviera que ser ingresado en el hospital en Miami por un grave caso de covid-19. A través de sus redes sociales, Bermudo contó lo terrible que fue tener a su esposo hospitalizado luchando por su vida, sin poder estar a su lado. "Luego de una semana en el hospital, recibí a mi amado esposo completamente recuperado del covid, después de un año exacto de salir todos los días a la radio y la TV a informar. Se contagió y terminó en [el hospital], donde durante 6 días le trataron la infección", explicó en su cuenta de Instagram. El mensaje acompaña a un emotivo video de Bermudo acudiendo a recoger a su esposo al hospital, que abandona acompañado de una bombona de oxígeno, prueba de los estragos de la enfermedad en los pulmones del periodista colombiano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La madre de tres pequeñas agradeció al equipo médico del hospital Baptist Health por cuidar de su esposo durante estos difíciles días. Bermudo, quien reveló que tanto ella como sus hijas y sus padres también se contagiaron de coronavirus, compartió el emotivo momento en que la familia se reúnen nuevamente con Moreno, quien aseguró estar feliz de poder regresar a casa con vida. "Hoy completamente recuperados y negativos podemos decir gracias Dios… el gran testimonio que pronto compartiremos de no bajar la guardia en el momento crítico de la pandemia", expresó junto a un vídeo en sus redes sociales. "El que no lo vive no sabe lo espantoso que es…un virus traicionero e impredecible. A seguir cuidándonos y recuerden doble [tapabocas]". De acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, más de 28 millones de estadounidenses se han contagiado con la COVID-19, de los cuales, más de 500,000 han muerto. Hasta el momento, se han administrado alrededor de 66.5 millones de vacunas en Estados Unidos. Para más información, llame al (800) 232-4636.

